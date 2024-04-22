Производитель представит очередную доступную модель Narzo 70x 5G по конкурентной цене.

Новый смартфон Realme Narzo 70x 5G, анонс которого намечен на 24 апреля, обещает стать очередным бюджетным хитом от популярного китайского производителя. Как стало известно, этот смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и небольшим отверстием под фронтальную камеру. Пока точно неизвестно, будет ли это ЖК-экран или более современная AMOLED-матрица, но, скорее всего, это будет ЖК-дисплей.



Что касается других подробностей, то ранее компания подтвердила, что Realme Narzo 70x 5G получит водонепроницаемый корпус по стандарту IP54, производительную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а также основную камеру на 50 Мп. Можно предположить, что эта камера будет дополнена широкоугольным и портретным модулями, как в других недорогих смартфонах Realme.

Особенностью новинки станет поддержка связи пятого поколения, что важно для индийского рынка, где 5G-сети активно разворачиваются. Благодаря этому пользователи смогут рассчитывать на высокие скорости мобильного интернета. Что касается процессора, то с большой долей вероятности им станет 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 с поддержкой искусственного интеллекта.

Realme Narzo 70x 5G изначально будет доступен исключительно в Индии по цене ниже 12 000 рупий ($145) через крупнейшую торговую площадку Amazon. Однако учитывая впечатляющие характеристики по доступной цене, можно предположить, что этот смартфон будет пользоваться большим спросом и в Китае. Возможно, в дальнейшем Realme выведет Narzo 70x 5G и на другие развивающиеся рынки. До официальной премьеры 24 апреля производитель может раскрыть еще несколько подробностей о новинке, чтобы подогреть интерес публики.