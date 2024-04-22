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Nivan
Realme готовит бюджетный смартфон Narzo 70x с 5G и экраном 120 Гц
Производитель представит очередную доступную модель Narzo 70x 5G по конкурентной цене.

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Новый смартфон Realme Narzo 70x 5G, анонс которого намечен на 24 апреля, обещает стать очередным бюджетным хитом от популярного китайского производителя. Как стало известно, этот смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и небольшим отверстием под фронтальную камеру. Пока точно неизвестно, будет ли это ЖК-экран или более современная AMOLED-матрица, но, скорее всего, это будет ЖК-дисплей.

Что касается других подробностей, то ранее компания подтвердила, что Realme Narzo 70x 5G получит водонепроницаемый корпус по стандарту IP54, производительную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а также основную камеру на 50 Мп. Можно предположить, что эта камера будет дополнена широкоугольным и портретным модулями, как в других недорогих смартфонах Realme.
Особенностью новинки станет поддержка связи пятого поколения, что важно для индийского рынка, где 5G-сети активно разворачиваются. Благодаря этому пользователи смогут рассчитывать на высокие скорости мобильного интернета. Что касается процессора, то с большой долей вероятности им станет 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 с поддержкой искусственного интеллекта.
Realme Narzo 70x 5G изначально будет доступен исключительно в Индии по цене ниже 12 000 рупий ($145) через крупнейшую торговую площадку Amazon. Однако учитывая впечатляющие характеристики по доступной цене, можно предположить, что этот смартфон будет пользоваться большим спросом и в Китае. Возможно, в дальнейшем Realme выведет Narzo 70x 5G и на другие развивающиеся рынки. До официальной премьеры 24 апреля производитель может раскрыть еще несколько подробностей о новинке, чтобы подогреть интерес публики.

#realme #смартфон 2024 #смартфон realme #narzo 70x 5g
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ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:58
Понятно. Ну это совсем уже красная клиника)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Evgeny Chelyadin
15:58
Опять говно высрал патологический олигофрен. Замыкание в мозгу продолжает выжигать клетки прямо на глазах. Отмирание содержимого в черепно мозговой коробке прогрессирует со световой скоростью.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зойч
15:56
Заносят все, длинна полосочки пропорциональна внесённой сумме. АМД не считает нужным заносить много, у неё и так всё хорошо.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:56
Причем тут сайты?! Я не спорю что сайт Толи Пупкина может быть продажным, но никак не стим) Вы уже совсем в абсурд спускаетесь в попытке зашиты своего красного манямирка.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Ашотик что с тобою приключилось родной?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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