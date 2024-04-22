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Новый смартфон Realme Narzo 70x 5G, анонс которого намечен на 24 апреля, обещает стать очередным бюджетным хитом от популярного китайского производителя. Как стало известно, этот смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и небольшим отверстием под фронтальную камеру. Пока точно неизвестно, будет ли это ЖК-экран или более современная AMOLED-матрица, но, скорее всего, это будет ЖК-дисплей.
Что касается других подробностей, то ранее компания подтвердила, что Realme Narzo 70x 5G получит водонепроницаемый корпус по стандарту IP54, производительную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, а также основную камеру на 50 Мп. Можно предположить, что эта камера будет дополнена широкоугольным и портретным модулями, как в других недорогих смартфонах Realme.
Особенностью новинки станет поддержка связи пятого поколения, что важно для индийского рынка, где 5G-сети активно разворачиваются. Благодаря этому пользователи смогут рассчитывать на высокие скорости мобильного интернета. Что касается процессора, то с большой долей вероятности им станет 8-ядерный MediaTek Dimensity 700 с поддержкой искусственного интеллекта.
Realme Narzo 70x 5G изначально будет доступен исключительно в Индии по цене ниже 12 000 рупий ($145) через крупнейшую торговую площадку Amazon. Однако учитывая впечатляющие характеристики по доступной цене, можно предположить, что этот смартфон будет пользоваться большим спросом и в Китае. Возможно, в дальнейшем Realme выведет Narzo 70x 5G и на другие развивающиеся рынки. До официальной премьеры 24 апреля производитель может раскрыть еще несколько подробностей о новинке, чтобы подогреть интерес публики.