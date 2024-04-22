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Nivan
Blackview Hero 10 станет самым дешевым складным смартфоном в мире
В сложенном виде Hero 10 имеет толщину 8,8 мм и вес 198 грамм.

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Nubia Flip, анонсированный в феврале как самый доступный складной смартфон в мире с ценой от 499 долларов, скоро может лишиться этого титула. Компания Blackview планирует выпустить модель Hero 10 уже в мае, и её цена составит всего 399 евро, что эквивалентно примерно 425 долларам.

Учитывая возможные региональные колебания цен, разница не так уж и велика. Но Blackview Hero 10 определённо будет чуть дешевле Nubia Flip, при этом тоже являясь складным смартфоном.

Похоже, мы наконец приближаемся к тому моменту, когда доступные складные гаджеты перестанут быть недосягаемой мечтой. Конечно, за такую цену не стоит ожидать флагманских характеристик. Но с учётом некоторых компромиссов параметры вполне приличные.

Blackview Hero 10 оснащён 6,9-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением 1080x2560 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Производитель специально выбрал 60 Гц для снижения стоимости. В сложенном виде устройство имеет толщину 8,8 мм и вес 198 г.

Основная камера на тыльной стороне обладает сенсором 108 Мп. Также присутствует 8 Мп сверхширокоугольный модуль. Для селфи предусмотрена 32 Мп камера. Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Helio G99 без поддержки 5G, так что придётся довольствоваться сетями 4G.

Устройство запустится на устаревшем Android 13, что может быть для многих неприемлемо, учитывая, что Android 14 уже вышел осенью прошлого года. Зато есть быстрая 45-ваттная проводная зарядка. Хотя ёмкость аккумулятора пока держится в секрете, возможно, опасаясь критики за небольшую батарею.

За доплату Nubia Flip предлагает повышенную до 120 Гц частоту обновления экрана, более производительный чипсет Snapdragon 7 Gen 1 с поддержкой 5G, но камеру с меньшим разрешением и вдвое меньший объём памяти. Так что выбор между моделями будет зависеть от приоритетов покупателя.

#смартфон 2024 #складной смартфон #blackview hero 10
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