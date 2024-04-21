Благодаря libdav1d воспроизведение видео AV1 на Android станет более плавным и быстрым.

Не так давно компания Google выпустила обновление Play System для операционной системы Android, которое включает в себя интеграцию видеокодека libdav1d с открытым исходным кодом, разработанного проектом VideoLAN. Это обновление направлено на улучшение поддержки формата видео AV1 на устройствах Android за счет более эффективного программного декодирования.



В настоящее время в Android по умолчанию используется другой декодер AV1 - libgav1, разработанный самой Google. Однако он уступает по эффективности более новому решению от VideoLAN. Libdav1d демонстрирует значительно более высокую производительность и эффективность по сравнению с предыдущим кодеком libgav1 от Google. Согласно тестированию, libdav1d позволяет достичь 50 кадров в секунду при декодировании 4K видео на смартфоне Pixel 3 XL, в то время как с libgav1 частота кадров не превышала 10.



По заявлению менеджера разработки Android Арифа Дикичи, обновление Play System автоматически установит libdav1d на все устройства Android 12 и новее. При этом, по умолчанию пока будет использоваться старый декодер, поэтому разработчикам приложений необходимо будет явно указывать libdav1d для использования его преимуществ.



Переход на более производительный кодек libdav1d улучшит поддержку AV1 на Android. Ожидается существенный рост качества воспроизведения видео этого формата, особенно на старых или бюджетных устройствах, не оснащенных декодером. Вместе с тем, увеличение нагрузки на процессор может привести к более быстрой разрядке батареи. Кроме того, существуют и другие системные проблемы экосистемы Android, требующие решения, в частности задержки при передаче видео и звука по Bluetooth.