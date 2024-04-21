Обновление Circle to Search с интеграцией снимков экрана существенно оптимизирует мобильный поиск.

Инновационная функция поиска Google Circle to Search готовится к значительному обновлению - интеграции возможности делать снимки экрана выделенных областей. Это расширение существенно оптимизирует процесс захвата нужного контента по сравнению с традиционными полноэкранными снимками.



Пользователи смогут теперь не только искать информацию, обводя интересующие фрагменты на экране, но и мгновенно делать их снимки. Это избавит от необходимости дополнительно кадрировать скриншоты в графических редакторах.



Кроме удобства редактирования, новая функция открывает лучшие возможности для оптимизации мобильного поиска. К примеру, можно выделить понравившийся товар в интернет-магазине, сделать его снимок и тут же искать аналоги или отзывы. Или, находясь в незнакомом месте, обвести интересующий ориентир и найти информацию о нем в Google.



Такой подход существенно экономит время и усилия пользователя. Вместо последовательных операций по захвату, обработке и поиску информации, теперь все интегрировано в один интуитивно понятный процесс. Ожидается также, что Google продолжит расширять возможности Circle to Search дополнительными опциями.



Однако на данный момент технология не лишена недостатков. В частности, при открытой панели уведомлений функция перестает работать. Хотя это и не критично, но свидетельствуют о необходимости доработок.