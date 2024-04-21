Новый функционал приложения поможет в работе и учебе, в него также будет внесена возможность отображения курса валют.

Компания Apple анонсировала очередную масштабную конференцию для разработчиков WWDC 10 июня 2024 года. Безусловно, большинство ожидают презентации новой мобильной ОС iOS 18 с поддержкой генеративного ИИ. Однако на WWDC пройдет и анонс обновлений десктопной ОС для компьютеров Mac macOS 15. Эти изменения затронут не только дизайн, но и функционал. Согласно инсайдерским данным, в новой macOS 15 ждут серьезного обновления приложение "Калькулятор".



Прежде всего, калькулятор в macOS 15 получит новое меню истории вычислений. Оно будет реализовано в виде боковой панели, аналогичной той, которая уже используется в приложении "Заметки". В этом меню можно будет просматривать все прошлые вычисления и при необходимости открывать нужные.



Еще одно важное нововведение касается интеграции с приложением "Заметки". Пользователи смогут делать сложные математические вычисления прямо в заметках с помощью калькулятора. Это будет очень удобно для учебы или работы, где требуется записывать и вычислять формулы, уравнения, статистические показатели.



Помимо этого, обновленный калькулятор получит конвертер валют и единиц измерения на основе актуальных курсов и тенденций. То есть, например можно будет легко перевести 100 долларов в рубли или ярды в метры.



Другое важное изменение коснется интерфейса и режимов работы этого приложения. Пользователи смогут выбрать нужный режим - базовый, научный, программист и регулировать размер окна калькулятора, что позволит настроить его под конкретные задачи.



По информации из источников, описанный функционал обновленного калькулятора появится не только в macOS 15, но также в мобильных ОС iOS 18 и iPadOS 18, то есть будет синхронизизация всех вычислений и заметок на iPhone, iPad и Mac. В целом, новые функции приложения "Калькулятор" выглядят вполне многообещающе.