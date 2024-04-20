DALL-E 3 будет полностью интегрирован с ChatGPT и иметь много возможностей.

DALL-E 2, генератор изображений на основе искусственного интеллекта от OpenAI произвел фурор, когда был представлен миру в апреле 2022 года. Его способность, создавать реалистичные изображения любой сложности по текстовому описанию, казалась фантастикой. Однако всего через два года поддержка DALL-E 2 подошла к концу. С 21 февраля 2024 года OpenAI прекратила регистрацию новых пользователей и пополнение счета для существующих. Доступ к генератору теперь возможен только в рамках платных подписок ChatGPT Plus, Team и Enterprise.



Причина в выходе DALL-E 3, полностью интегрированного с ChatGPT. Новая версия дает еще более качественные изображения, лучше понимает запросы пользователя и поддерживает редактирование сгенерированного контента.

Предпосылки к закрытию DALL-E 2 намечались и ранее. В отличие от ChatGPT, доступ к которому можно получить в один клик, для работы со старой версией требовалось пройти несколько этапов авторизации. Теперь же вместо привычного интерфейса пользователей встречает сообщение о невозможности регистрации и пополнения баланса. Доступна только история уже сгенерированных изображений.



Зато ChatGPT с DALL-E 3 интеграцией дает более простой и функциональный интерфейс, а главное еще лучшее качество генерируемого контента. Так что поклонникам технологии нужно будет просто поменять инструмент. А эпоха DALL-E 2, какой бы революционной она ни была, похоже закончилась.