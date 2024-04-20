Сборка революционной системы позволит Intel вернуть лидерство в производстве чипов.

Компания Intel объявила о завершении сборки первой в отрасли коммерческой системы литографии нового поколения экстремального ультрафиолета с высокой числовой апертурой (High-NA EUV). Это ключевое событие в подготовке Intel к выпуску в 2025 году чипов по перспективному 14-нм техпроцессу Intel 14A.



Установка произведена компанией ASML по заказу Intel для её завода Ronler Acres в штате Орегон. Благодаря уникальной оптике, она позволит печатать детали размером в 1,7 раза меньше, чем на стандартных EUV-системах. Это критически важно для дальнейшего увеличения плотности транзисторов в чипах.



Ранее из-за отказа от EUV в пользу более дешёвой технологии, Intel сильно отстала от TSMC в разработке передовых техпроцессов, потеряв лидерство в отрасли. Новая система призвана это исправить. Она также на 35% производительнее предыдущего поколения литографов.



Как отмечает издание Tomshardware, в ближайшие годы Intel намерена активно внедрять литографию High-NA EUV для выпуска все более сложных чипов, включая революционный 10-нм техпроцесс Intel 10A. Это позволит компании вернуться на передовые позиции индустрии по разработке перспективных технологий производства полупроводников.