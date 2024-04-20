Номера сборок обновления указывают на то, что это незначительное обновление для Pixel 7, Fold и 8.

Google неожиданно начала распространять новое апрельское обновление для смартфонов линеек Pixel 7 и Pixel 8. Обновление появилось 18 апреля и имеет размер менее 7 МБ. Пока обновление замечено только у владельцев Pixel на зарубежном операторе Verizon, причем сам оператор еще не опубликовал список изменений.



Номера сборок обновления указывают на то, что это лишь незначительное обновление безопасности, а не полноценное обновление функций. Тем не менее, странным является то, что Google выпустила его спустя всего две недели после выхода основного апрельского патча.



Возможно, компания решила быстро закрыть какие-то важные уязвимости в системе безопасности. А может это просто тестирование нового подхода к выпуску обновлений. Пока Google не комментирует ситуацию.



Ближайшее крупное обновление Android 14 QPR3 ожидается не раньше июня. А пока разработчики тестируют первую бета-версию будущей Android 15, в которой присутствуют серьезные недоработки вроде отсутствия NFC.