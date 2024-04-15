Новое поколение ленточных хранилищ от Spectra Logic обеспечивает рекордную емкость 75 000 ТБ и интеграцию с облаком Amazon.

Компания Spectra Logic, известный разработчик решений для хранения данных, анонсировала выход нового поколения ленточной библиотеки Spectra Cube. Этот продукт ориентирован на простоту развертывания и эксплуатации, а также отличается рекордной емкостью хранения в 75 петабайт.

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Изображение: @Spectra Logic

Основой Spectra Cube являются фирменные ленточные картриджи TeraPack, совместимые со стандартами LTO-6 и LTO-9. Без использования каких-либо методов сжатия один картридж способен вместить 30 петабайт данных. А с применением сжатия эта цифра увеличивается до 75 петабайт. Таким образом, Spectra Cube изначально рассчитана на работу с практически неограниченными объемами информации.Главными особенностями этого продукта являются поддержка горячей замены накопителей и минимальное время простоя системы, что критически важно для обеспечения высокого уровня доступности данных. Также Spectra Cube поддерживает до 16 логических разделов для удобной организации мульти-тенантных сред хранения в корпоративных ЦОДах и облачных провайдеров.Еще одним важным преимуществом является встроенная поддержка популярных облачных API Amazon S3 и Amazon S3 Glacier. Это открывает новые возможности для создания гибридных хранилищ, объединяющих надежность ленточных носителей и масштабируемость публичных облаков.По утверждению разработчиков, общая стоимость владения Spectra Cube на 50% ниже традиционных решений публичного облака при сопоставимых объемах хранения. Помимо экономической эффективности, ленточные технологии традиционно считаются одними из наиболее надежных и защищенных от кибератак.Spectra Logic позиционирует Spectra Cube как крайне удачное решение для сервис-провайдеров и облачных компаний, которым требуются высокомасштабируемые и экономически эффективные платформы хранения данных. Подробнее ознакомиться с возможностями этой системы можно будет на профильных выставках NAB 2024 в Лас-Вегасе и ISC High Performance 2024 в Гамбурге. Там пройдут демонстрации Spectra Cube в действии.