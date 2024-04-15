SD-карта для профессионалов емкостью 4 ТБ от SanDisk позволит хранить колоссальные объемы данных даже при интенсивной съемке и записи видео.



Компания Western Digital анонсировала революционную SD-карту SanDisk Extreme PRO емкостью 4 ТБ. Это гигантский объем памяти для такого компактного носителя, и конечно же он открывает новые возможности для хранения и переноса больших массивов данных.



Несмотря на колоссальный объем, SD-карта будет довольно быстрой. Она поддерживает стандарт UHS-I, позволяющий достичь скорости записи данных до 104 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы записывать видео с разрешением 8K. Конечно, по сравнению с современными твердотельными накопителями это не так много, однако для портативной SD-карты вполне приемлемая скорость.



Главное применение инновационной разработки Western Digital для расширения памяти ноутбуков, планшетов и других мобильных устройств, имеющих слот для SD-карт. 4 ТБ - это просто фантастический объем, позволяющий хранить фото- и видеоархивы, коллекции фильмов и музыки, объемные базы данных. Для многих пользователей это решит проблему нехватки места для хранения файлов на их устройствах.



Однако есть и минус в виде высокой цены. Исходя из стоимости современных карт памяти большой емкости от SanDisk, можно прогнозировать, что SD-карта на 4 ТБ будет стоить как минимум 500 долларов, а то и больше. Поэтому она останется прерогативой профессионалов и энтузиастов, для которых важно иметь максимальный объем портативной памяти.



SanDisk Extreme PRO емкостью 4 ТБ эксперты называют настоящим прорывом в мире технологий хранения данных. Ожидается, что карта появится в продаже не раньше 2025 года. Такой срок связан с технологическими сложностями производства столь емких SD-карт, инженерам предстоит решить еще множество задач, чтобы обеспечить надежность и стабильную работу накопителя такого размера.