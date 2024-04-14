Процессоры AMD Zen 5 уже на подходе и производители готовятся к дебюту Zen 5. MSI обновила прошивку материнских плат socket AM5 для совместимости с будущими процессорами AMD на новой архитектуре.



Выход нового поколения процессоров AMD Ryzen 10000 с микроархитектурой Zen 5 становится все ближе. Крупнейшие производители материнских плат, такие как MSI и Asus, уже начали выпускать обновления BIOS для своих платформ AM5, которые добавляют поддержку будущих CPU.



Это свидетельствует о том, что AMD ведет активную подготовку к анонсу и запуску нового поколения чипов. Согласно утечкам, речь идет о двух сериях: Granite Ridge на базе микроархитектуры Zen 5 для настольных ПК и Fire Range – перспективные APU Ryzen 10000 с интегрированной графикой RDNA 3.



Ожидается, что Zen 5 принесет прирост производительности в районе 15% по сравнению с нынешним поколением Ryzen 7000 на Zen 4. Этого удастся достичь благодаря изменениям в конструкции ядер и увеличению объема кэш-памяти. Кроме того, свой вклад внесет и переход на более современный 3-нм техпроцесс производства TSMC.



В отличие от предшественников, флагманские модели Ryzen 10000 впервые получат модульную конструкцию аналогично серверным EPYC, что позволит нарастить количество вычислительных ядер и каналов памяти. Возможно появление 24- и 32-ядерных модификаций.



Что касается APU Ryzen 10000 на микроархитектуре Fire Range, то они станут преемниками недавно анонсированного поколения Ryzen 8000 с Phoenix. В отличие от топовых CPU, здесь будут использоваться монолитные кристаллы. А основное внимание будет уделено интегрированной графике на базе RDNA 3, которая получит поддержку технологий машинного обучения XDNA.



По предварительным данным, анонс и старт продаж Ryzen 10000 ожидается уже осенью 2024 года. А до конца года на рынке должна появиться и бюджетная серия Ryzen 11000 на Zen 5.