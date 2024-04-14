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Nivan
OpenAI открывает доступ к ChatGPT-4 Turbo всем подписчикам
Ранее доступ был открыт только для разработчиков и корпоративных клиентов Microsoft.

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Компания OpenAI объявила о запуске новой модели ChatGPT-4 Turbo. Эта модель станет доступна для всех пользователей, имеющих подписку на сервис ChatGPT.

Согласно заявлению OpenAI, ответы ChatGPT-4 Turbo будут использовать разговорный стиль речи и станут более лаконичными. Это позволит сделать диалог с чат-ботом более естественным и приближенным к общению с человеком.

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                                                  Изображение: @Shutterstock / Vitor Miranda


Ранее доступ к ChatGPT-4 Turbo имели только разработчики и корпоративные клиенты Microsoft с подпиской Copilot. Теперь же любой пользователь с подпиской GPT Plus, Team или Enterprise сможет использовать новую модель. Поддержка API для разработчиков также сохранится.

По информации OpenAI, ChatGPT-4 Turbo прошел несколько итераций обучения. Последние четыре версии использовали данные вплоть до декабря 2023 года. А первая версия и некоторые другие модели GPT-4 обучались только на данных до апреля 2023 года.

Однако компания по-прежнему не раскрывает подробности о том, на каких именно данных обучаются ее нейросетевые модели, что вызывает определенные опасения в плане возможного нарушения авторских прав или этических норм.

Например, ранее появлялась информация об использовании OpenAI видео с YouTube без разрешения для обучения своих моделей. А на этой неделе компания уволила двух сотрудников из группы безопасности за предполагаемые утечки конфиденциальных данных. Такие инциденты ставят под вопрос репутацию OpenAI как открытой и этичной компании в сфере искусственного интеллекта. 

Критики считают, что для доверия со стороны общества и разработчиков, OpenAI нужно проявлять большую прозрачность в использовании данных. Особенно учитывая растущую популярность ChatGPT, который оказывают серьезное влияние на цифровую среду и культуру.

#chatgpt-4 #chatgpt-4 turbo #opena
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