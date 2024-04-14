В сети появились сведения о готовящейся линейке смарт-часов Galaxy Watch 7, анонс которых ожидается на мероприятии Galaxy Unpacked этим летом.



Компания Samsung планирует провести очередное мероприятие Galaxy Unpacked уже этим летом. Предположительно, в июле текущего года состоится анонс новых складных смартфонов, часов и других гаджетов от корейского техногиганта.



Главной темой летнего Unpacked должны стать флагманские модели Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. Это новые версии популярных складных смартфонов компании. Также ходят слухи о загадочном устройстве под названием "Galaxy Ring", возможно, это будет какое-то инновационное решение.



Еще одним ожидаемым анонсом являются умные часы Samsung Galaxy Watch 7. Недавно в базе данных Bluetooth SIG появилась сертификация часов Samsung с модельным номером SM-L305U. И хотя конкретное название не указано, предполагается, что речь идёт именно о Galaxy Watch 7. Подтверждается также наличие Bluetooth 5.3 - это актуальный стандарт беспроводной связи. Также по слухам, новые часы Samsung получат увеличенную память до 32 Гб, а это в два раза больше, чем в прошлогодней модели.



Еще известно, что линейка Galaxy Watch 7 будет выпущена в трех моделях smart часов и это интересное изменение стратегии, так как раньше Samsung выпускала не больше двух модификаций.