В новой версии BIOS для AM5 от MSI обнаружены ссылки на поддержку процессоров Ryzen 9000 серии "Granite Ridge" на базе микроархитектуры Zen 5.



Компания MSI обновила BIOS для своих материнских плат AM5, добавив поддержку процессоров AMD Ryzen 9000 next-gen. Это чипы, основанные на микроархитектуре Zen 4, получившие кодовое название "Granite Ridge".



Обновление BIOS включает AGESA 1.1.7.0, которая является последней версией системной прошивки от AMD. Хотя в списке изменений ничего конкретного не указано, новый BIOS почти на 1.5 МБ больше предыдущих версий для AM5, что указывает на добавление кода, необходимого для совместимости с Zen 4.



Ранее мы видели аналогичное обновление BIOS от ASUS для их материнских плат ROG Strix AM5. Через инструмент SMU было подтверждено, что оно добавляет поддержку Ryzen 9000. Теперь и MSI готовится к выходу новых процессоров AMD.



Согласно утечкам, Ryzen 9000 будет включать 8-ядерные и 6-ядерные модели и, похоже, у производителей материнских плат уже есть тестовые образцы этих чипов.



Ожидается, что AMD официально анонсирует Ryzen 9000 на Computex 2024 в начале июня. На данный момент известно, что Zen 4 принесёт улучшенную производительность и эффективность, оптимизацию под AI и машинное обучение. Также будет переработан интерфейс.



Владельцы материнских плат AM5 могут не волноваться о совместимости с будущими CPU. AMD обещала поддерживать этот сокет как минимум до 2025 года. Для сравнения, платформа AM4 продержалась целых 7 лет.



Еще за счёт обратной совместимости, владельцы AM5 смогут легко перейти на Zen 4, не меняя материнскую плату. Кстати, это большое преимущество перед платформами Intel, которые часто требуют замены материнки при обновлении процессора.



Zen 4 также ляжет в основу мобильных Ryzen следующего поколения серии "Strix Point", выход которых ожидается к концу 2025 года. Таким образом, архитектура будет единой как для настольных систем, так и для ноутбуков.