Из-за конструктивных недостатков разъёма 12VHPWR видеокарты RTX 4090 регулярно выходят из строя - разъём плавится и воспламеняется.



Несмотря на то, что флагманские видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 присутствуют на рынке уже более года, они по-прежнему демонстрируют серьезную проблему с перегревом и возгоранием разъемов питания.



Как сообщает крупная ремонтная мастерская Northridge Fix, ежемесячно к ним поступает порядка 200 видеокарт RTX 4090 со следами повреждения разъемов в результате перегрева. Проблема приобрела массовый характер и вызывает обоснованные опасения.



Виновником бед является новый 12-пиновый разъем питания 12VHPWR, который Nvidia использует в своих топовых видеокартах. Конструкция этого разъёма, похоже, изначально была не самой удачной и подверженной перегревам при некорректном подключении.



Пытаясь решить проблему, Nvidia и её партнёры стали устанавливать на новые видеокарты RTX 40 обновлённые разъёмы. В частности, в серии RTX 40 SUPER используется разъём 12V-2x6 с укороченными контактами, что несколько снижает риск перегрева.



Однако старые модели RTX 4090 остаются уязвимыми к данной проблеме. Более того, как отмечают в Northridge Fix, проваленная попытка стороннего производителя CableMod выпустить свои кабели питания для RTX 4090 лишь усугубила ситуацию. Несмотря на то, что CableMod отозвал все проблемные кабели, репутационный ущерб уже нанесён.



Таким образом, можно констатировать, что проблема перегрева разъёмов питания видеокарт RTX 4090 так и не была полностью решена. Более того, она затрагивает в первую очередь рядовых пользователей, которые сталкиваются с поломками дорогостоящего оборудования.



В связи с этим эксперты рекомендуют владельцам RTX 4090 соблюдать повышенную осторожность при подключении питания. Кроме того, лучше отказаться от использования сторонних кабелей и адаптеров, поскольку их совместимость и надёжность вызывает вопросы. По крайней мере до тех пор, пока проблема перегревов не будет полностью решена со стороны производителя.