Компания решила инвестировать значительные средства в преодоление цифрового разрыва в Тихоокеанском регионе.



Компания Google объявила о масштабном проекте по улучшению интернет-связи в Тихоокеанском регионе. Эта инициатива под названием Pacific Connect обойдется более чем в 1 миллиард долларов. В рамках проекта планируется проложить два новых подводных оптоволоконных кабеля, которые свяжут Японию, США и островные государства Тихого океана, сообщает Reuters.



Это уже не первые подобные инвестиции Google в регионе. В прошлом году они объявили о планах по прокладке кабеля между США и Австралией. Теперь же речь идет о двух новых маршрутах от Японии до США через Гавайи, Гуам и Северные Марианские острова.



В реализации проекта Google сотрудничает с несколькими партнерами, в том числе телекоммуникационными компаниями из Японии и Тихоокеанского региона. Цель состоит в том, чтобы сделать доступ в интернет более стабильным и надежным для жителей островов.



Интересно, что один из кабелей назван в честь традиционных каноэ жителей Марианских островов Proa. Второй получил название Taihei, что в переводе с японского означает «мирный океан». Помимо прокладки новых линий, Google планирует модернизировать некоторые существующие подводные кабели в регионе.



Как ожидается, реализация проекта Pacific Connect принесет не только улучшение интернет-связи, но и экономические выгоды для стран Тихоокеанского региона. По оценкам, аналогичные инвестиции в Японии уже добавили более 400 млн долларов к ВВП страны за последние 10 лет, такой же эффект прогнозируется и для других стран региона. Власти островных государств с энтузиазмом приветствовали данную инициативу Google.