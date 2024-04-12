Гибридные процессоры AMD Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F выпущены на глобальные рынки, но только для OEM-производителей.



Компания AMD продолжает расширять линейку своих процессоров Ryzen 8000G, ориентированных в первую очередь на производителей компьютерной техники. На мероприятии AI PC в Китае AMD официально анонсировала два новых чипа - Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F.



Эти процессоры оснащены соответственно 8 и 6 ядрами на базе микроархитектуры Zen 4, а благодаря техпроцессу 5 нм они демонстрируют высокие тактовые частоты до 5,05 ГГц в режиме boost у флагманской модели Ryzen 7 8700F. При этом обе модели имеют одинаковый TDP 65 Вт, что говорит об их высокой энергоэффективности.



В отличие от ранее анонсированных Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8500G, новые процессоры лишены интегрированной графики. Зато они сохраняют поддержку технологии XDNA (специализированные ядра для ускорения работы нейросетевых приложений). Благодаря 16 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта, Ryzen 7 8700F сможет успешно применяться в системах компьютерного зрения и распознавания речи.



По заявлению AMD, новые процессоры ориентированы исключительно на OEM-партнеров и поставку производителям уже готовых систем. В розничной продаже для пользователей, собирающих ПК самостоятельно, Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F появляться не будут. Однако можно ожидать появления на рынке готовых компьютеров и ноутбуков на их основе от различных производителей.



Ценовая политика AMD в отношении новых чипов пока не анонсирована. Однако эксперты прогнозируют, что Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F будут стоить примерно на 20-30 долларов дешевле аналогичных моделей с интегрированной графикой, что сделает компьютеры и ноутбуки на их основе более привлекательным решением для потребителей, ищущих максимальную производительность по выгодной цене.