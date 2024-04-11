Intel проведет работы по оптимизации производительности своих новейших процессоров при запуске игры от Ubisoft во вселенной "Звездных войн".



Компания Ubisoft, известный разработчик и издатель компьютерных игр, объявила о заключении эксклюзивного партнерства с компанией Intel для оптимизации производительности новой игры во вселенной "Звездных войн" Star Wars Outlaws.



Согласно объявлению, Intel станет эксклюзивным поставщиком процессоров для этой игры и проведет работы по оптимизации производительности на чипах 14-го поколения, в частности серий Raptor Lake-S и Raptor Lake-HX. Это позволит максимально раскрыть потенциал новейших процессорных архитектур Intel при запуске Star Wars Outlaws.



Помимо оптимизации, партнерство между компаниями также предусматривает выпуск промо-пакетов. В частности, некоторые настольные процессоры Intel и игровые ноутбуки от Dell, Lenovo, HP, Acer, ASUS, MSI и Razer будут поставляться в комплекте с бесплатной копией Star Wars Outlaws. Акция продлится с 9 апреля по 31 июля 2024 года.



Со стороны Intel над оптимизацией игры работали как программисты, так и инженеры-аппаратчики. Они проводили тонкую настройку планировщика задач, чтобы максимально эффективно использовать гибридную архитектуру чипов. Также была проведена работа по интеграции с APO (Оптимизатор производительности приложений Intel), который уже поддерживает около 15 игр.



Напомним, Star Wars Outlaws разрабатывается студией Massive Entertainment на игровом движке Snowdrop. Это будет многопользовательская игра в открытом мире, действие которой разворачивается во вселенной "Звездных войн". Игроки смогут создавать собственные космические корабли и участвовать в захватывающих космических сражениях с другими игроками. Релиз игры намечен на 30 августа 2024 года, предзаказ уже доступен.