Обновлённые драйвера чипсетов от ASUS содержат информацию о грядущих процессорах серии Ryzen 9000 с микроархитектурой Zen 5 для настольных ПК.



В недавно выпущенных драйверах чипсетов от ASUS были обнаружены упоминания о новейших процессорах AMD Ryzen 9000 на базе микроархитектуры Zen 5. Это может свидетельствовать о том, что компания AMD ведёт активную работу над следующим поколением своих настольных CPU и готовится к выходу новых моделей уже в ближайшее время.



Драйвер версии 6.03.19.217 является обновлением по отношению к версии 6.02.07.2300, которая была выпущена месяц назад. В списке поддерживаемых устройств в новом драйвере появилась запись о серии MPMF-9000. Предполагается, что это кодовое обозначение для линейки Ryzen 9000 на базе Zen 5.



Тем не менее неизвестно, речь идет о настольных процессорах Ryzen или мобильных APU для ноутбуков. В линейке Ryzen 9000 могут присутствовать как чипы на базе Zen 5, так и более старых микроархитектур Zen. Не исключено, что под кодовым названием MPMF-9000 скрываются именно настольные CPU Granite Ridge на Zen 5 для платформы AM5.



Косвенной подсказкой готовящегося анонса Ryzen 9000 может служить тот факт, что производители материнских плат уже выпускают обновлённые BIOS с поддержкой новых процессоров AMD.



Линейка Ryzen на базе Zen 5 будет довольно широкой. Ожидается появление Ryzen 9050H, Ryzen 9000X/X3D, Ryzen 9055HX и других моделей для настольных ПК, ноутбуков и серверов. Учитывая масштаб грядущих анонсов от AMD, можно предположить, что официальная презентация новых CPU состоится на выставке Computex 2024.