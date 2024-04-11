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После более чем года неопределенности компания Blizzard наконец разрешила свои разногласия с китайским издателем NetEase. Теперь популярные игры Blizzard, такие как World of Warcraft, Diablo и Overwatch, в ближайшие месяцы вернутся на китайский рынок и снова станут доступны миллионам китайских геймеров.
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Изображение: @Jade Gao/Contributor/Getty Images
Соглашение между компаниями истекло в январе 2023 года из-за серьезных разногласий по коммерческим условиям. Так как в соответствии с китайским законодательством Blizzard обязана сотрудничать с локальным партнером для выхода своих игр на китайский рынок, после истечения контракта доступ к играм Blizzard в Китае был заблокирован.
Кроме того, теперь новая игра Diablo IV также выйдет на китайский рынок. Ранее ее релиз в Китае был под вопросом из-за конфликта Blizzard и NetEase.
На фоне урегулирования отношений с NetEase компания Microsoft, которой принадлежит Blizzard, также заключила отдельное соглашение с китайским издателем. В рамках этого соглашения некоторые игры NetEase могут стать доступны и на игровых консолях Xbox. О каких именно играх идет речь пока не ясно, но это может существенно расширить библиотеку игр, доступных пользователям Xbox в Китае.
Благодаря урегулированию отношений между Blizzard и NetEase китайский игровой рынок вновь открыт для популярных франшиз Blizzard. Также отдельное соглашение Microsoft и NetEase открывает перед пользователями Xbox в Китае доступ к новому пулу игр.