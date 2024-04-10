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Nivan
IDC: Рынок ПК постепенно растет, отчасти благодаря спросу на Apple Mac
По данным исследовательской компании IDC, в первом квартале у Apple наблюдался самый большой рост поставок по сравнению с прошлым годом, в то время как у Dell и Asus было снижение.

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По данным исследовательской компании IDC, в первом квартале 2024 года наметился рост на рынке персональных компьютеров. После двух лет снижения продаж отгрузки ПК выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 59,8 миллионов единиц.

Эксперты связывают восстановление рынка с замедлением инфляции в большинстве регионов, благодаря чему вырос спрос на ПК в Северной и Южной Америке, а также в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако Китай пока не входит в этот список из-за экономических трудностей, и там спрос продолжает снижаться.

Тем не менее, аналитики прогнозируют продолжение восстановления в 2024 году. Ожидается выход на рынок новых компьютеров с искусственным интеллектом, а также обновление парка техники коммерческими компаниями. Многие из них активно закупали ноутбуки и ПК в период локдаунов, а теперь пришло время обновления.

Среди крупнейших производителей ПК лидеры рынка Lenovo и HP сохраняют свои позиции. Однако наибольший рост показала компания Apple, увеличив отгрузки на 14,6% по сравнению с прошлым годом. В то же время поставки Dell и Asus сократились.

Другие аналитические компании, такие как Gartner и Canalys, фиксируют сходную динамику. По их данным, небольшой рост на рынке ПК начался еще в конце 2023 года. Однако оценки темпов роста отгрузок ПК Apple у этих компаний более консервативные. Например, Gartner сообщает об увеличении поставок Apple всего на 0,9%.

Прослеживается осторожное восстановление спроса на персональные компьютеры после двухлетнего спада, чему способствуют улучшение экономической ситуации в мире, выход новых моделей ПК и необходимость обновления технического парка в коммерческом секторе. Однако полное восстановление рынка до уровня начала кризиса пандемии пока под вопросом.

#компьютеры #компьютеры apple #компьютеры lenovo
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