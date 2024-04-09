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Nivan
Илон Маск вкладывает миллионы долларов в закупку чипов Nvidia H100 для Tesla и xAI
Tesla и новая компания Илона Маска xAI активно инвестируют в высокопроизводительные GPU для нужд искусственного интеллекта.

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Компании Илона Маска по производству электромобилей Tesla и стартап в сфере искусственного интеллекта xAI закупили большое количество графических процессоров NVIDIA нового поколения H100 в связи с масштабными планами развития технологий искусственного интеллекта.

По оценкам, Tesla занимает второе место в мире по объёмам накопленных GPU H100 и у компании их от 30 до 350 тысяч штук. Вторая компания Маска XAI занимает третье место с 26-30 тысячами процессоров. Для сравнения - у лидера, компании Meta, около 350 тысяч единиц H100.

Ранее сообщалось, что Tesla инвестирует миллиарды долларов в суперкомпьютер Dojo, предназначенный для разработки и тестирования алгоритмов для беспилотных автомобилей, а для этого нужно много мощных процессоров.

Известно, что Илон Маск также недавно запустил компанию xAI, в задачи которой входит создание "максимально правдивого" ИИ. Для этого Маск нанял ведущих специалистов из DeepMind, OpenAI, Google, Microsoft и других передовых лабораторий. XAI уже приобрела порядка 10 тысяч GPU и теперь также активно наращивает вычислительные мощности, необходимые для обучения нейросетей.

Ожидается, что в ближайшие годы потребности ведущих технологических компаний в высокопроизводительных чипах для ИИ будут только расти. Учитывая стремительный прогресс в этой сфере, даже мощности новейших GPU H100 со временем могут оказаться недостаточными. К примеру, Nvidia уже анонсировала чип следующего поколения Grace Blackwell с в 30 раз большей производительностью. Интересно, что компания Илона Маска поставила своей целью в этом году перегнать Nvidia по затратам на ИИ-оборудование, поэтому в ближайшие годы, вероятно, будет еще больше наращивать закупки передового оборудования.

#nvidia #tesla #илон маск #xai
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