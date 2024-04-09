Германия активизировала программу перевооружения армии, правительство намерено заказать еще 2 фрегата и 900 бронетранспортеров.



Правящая коалиция Германии в этом квартале значительно продвинется вперед в деле масштабной модернизации вооруженных сил страны. Планируется осуществить заказ военной техники и вооружений на сумму до 7 миллиардов евро. В частности, будут заказаны два дополнительных фрегата для ВМС и сотни бронетранспортеров.



Правительство Германии намерено воспользоваться также опционом на покупку еще двух фрегатов проекта F126 для ВМФ. Стоимость каждого оценивается примерно в 1,5 миллиарда евро. Таким образом, общее количество заказанных кораблей этого типа достигнет шести. Генеральным подрядчиком выступает голландская компания Damen Schelde Naval Shipbuilding. В данном проекте также участвуют французская компания Thales и немецкая Blohm+Voss.



Также правительство собирается утвердить заказ на 900 бронетранспортеров Fuchs производства немецкой компании Rheinmetall Landsysteme. Стоимость контракта оценивается в 4 миллиарда евро, поставки которых начнутся в 2025 году.



Подобные крупномасштабные военные закупки потребуют одобрения депутатов бундестага и станут частью программы модернизации бундесвера, инициированного после известных событий 2024 года. Сразу после начала событий канцлер Германии Олаф Шольц выделил 100 миллиардов евро на специальный фонд развития вооруженных сил. Эти средства дополнят традиционные ежегодные расходы на оборону в размере около 52 миллиардов евро.



Благодаря значительному увеличению финансирования, Германия в этом году впервые достигла цели НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Это обязательство было принято министрами обороны альянса еще в 2006 году. Шольц пообещал, что даже после того, как к 2027 году закончатся средства из специального фонда, Германия будет стремиться выделять на оборону не менее 2% ВВП ежегодно. Однако достижение этой цели может быть осложнено решением коалиционного правительства восстановить лимит государственных заимствований после пандемии COVID-19.



По сообщению Bloomberg, министр финансов Германии Кристиан Линднер уже проинформировал коллег о том, что в следующем году военный бюджет останется на прежнем уровне, но в то же время другим министерствам придется сократить расходы.



Таким образом, несмотря на определенные бюджетные ограничения, руководство Германии не намерено сворачивать программу перевооружения армии, рассчитанную на долгосрочную перспективу, а наоборот в ближайшие годы планируется значительно увеличить закупки военной техники и вооружений у немецких и европейских производителей.