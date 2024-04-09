Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Seagate представила NVMe-накопители BarraCuda 530 нового поколения для игровых ПК
Компания Seagate анонсировала выход SSD BarraCuda 530 на смену популярной модели 520. Новинка обещает значительный прирост скорости и надежности. В новой модели реализован более современный протокол NVMe 2.0

реклама

Компания Seagate анонсировала обновление своей линейки твердотельных накопителей (SSD) - модель BarraCuda 530. Этот накопитель приходит на смену популярной модели BarraCuda 520 и обещает значительный прирост производительности.

BarraCuda 530, как и его предшественник, использует высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280. Однако в новой модели реализован более современный протокол NVMe 2.0 вместо 1.4, что позволяет повысить скорости обмена данными с системой.

Согласно техническим характеристикам, опубликованным на сайте Seagate, BarraCuda 530 демонстрирует впечатляющий прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Так, максимальная скорость последовательного чтения выросла на 48% - до 7400 Мбит/с, а скорость записи - на 52%, до 6400 Мбит/с. Производитель пока не раскрывает данные по случайным операциям ввода-вывода, которые также важны для реального быстродействия накопителя.

Другим важным улучшением стала повышенная надежность и долговечность. Например, ресурс SSD емкостью 2 Тб вырос более чем в два раза до 1200 терабайт, что означает, что пользователи смогут записать гораздо большие объемы данных, прежде чем износ флэш-памяти начнет сказываться на работоспособности. На данный момент Seagate предлагает три варианта емкости для BarraCuda 530: 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. В будущем, вероятно, появится и 4 Тб модель, как у предшественника. Максимальный объем памяти пока остается прежним.

Что касается энергопотребления, здесь существенных изменений не произошло. В режиме ожидания BarraCuda 530 расходует 50 мВт, а в активном режиме от 5 до 6 Вт в зависимости от емкости.

Seagate еще не раскрыла рекомендованные цены на свою новинку. Однако, учитывая улучшенные характеристики, стоимость BarraCuda 530, скорее всего, будет выше, чем у "пятисотой" модели.

Также распространяется 5-летняя гарантия производителя. Это стандартный срок для высококачественных SSD премиум-класса. Новый накопитель можно рекомендовать как для опытных пользователей, так и для владельцев мощных игровых ПК или рабочих станций.

#ssd #seagate #твердотельный накопитель #barracuda 530
1
Показать комментарии (1)
Ученые планируют создать жесткие диски емкостью до 120 ТБ по технологии HAMR
Maxio представила контроллеры PCIe Gen5 со скоростью чтения до 14,8 ГБ/с
Seagate может создать жесткий диск с емкостью до 120 терабайт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
3
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
15
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
3
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
104
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
59
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
58
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
20

Сейчас обсуждают

Легенда
18:30
Ага А ещё что? Это вообще-то незаконная деятельность, не собираюсь здесь перед каким-то ноунеймом показывай своё превосходство. Это и так видно по моим комментариям что я на уровень выше чем ты
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:30
код в студию, заодно все поймем
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:29
Вот и видно твою классификацию. Ты дно, а нормальному хакеру вроде меня и в 4 ГБ оперативы хватит чтобы написать годную прогу
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:28
пример кода в студию, на чем кодишь.... репозитории пэт проектов... Давай хвастайся по полной....
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:28
Серьёзно? Ещё будет какой-то ноунейм, кроме как запустить калькулятор, больше ни на что не способен. Я опытный хакер, я написал Не одну сотню вирусов, и они сейчас в данный момент в свободном доступе,...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
wedasik
18:27
Стимдек помойное ведро в сравнении с ROG Ally, для слепых наглухо любителей пожрать мыла, не разумеющих что один только экран и геймпасс дают стимдеку и его пользователю за щеку
Lenovo уже работает над вторым поколением портативной консоли Legion Go
Red Red
18:26
у меня как минимум рам 32 Гб и то не всегда хватает, в следующем пк на AM5 сразу 64 поставлю причем как ты дрожащей рукой не буду ждать когда начнут на алике неликвид продавать....
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:24
с разморозкой тебя шишинбек, для игр можно плойку взять, а комп это инструмент, на нем можно вычислениями заниматся, поэтому всем чем ты тут кичишься , вызывает у взрослых дядек только смех... Начни с...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:23
А ты для чего свой компьютер используешь? Чтобы калькулятором пользоваться? Хотя неудивительно, там настолько конченная железо что тебе даже стыдно показать
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Ivan Mikhailov
18:23
Он хотя бы фотки своего сарая не стесняется выкладывать в отличие от вас
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем