Компания Seagate анонсировала выход SSD BarraCuda 530 на смену популярной модели 520. Новинка обещает значительный прирост скорости и надежности. В новой модели реализован более современный протокол NVMe 2.0

Компания Seagate анонсировала обновление своей линейки твердотельных накопителей (SSD) - модель BarraCuda 530. Этот накопитель приходит на смену популярной модели BarraCuda 520 и обещает значительный прирост производительности.



BarraCuda 530, как и его предшественник, использует высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 x4 и форм-фактор M.2 2280. Однако в новой модели реализован более современный протокол NVMe 2.0 вместо 1.4, что позволяет повысить скорости обмена данными с системой.



Согласно техническим характеристикам, опубликованным на сайте Seagate, BarraCuda 530 демонстрирует впечатляющий прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Так, максимальная скорость последовательного чтения выросла на 48% - до 7400 Мбит/с, а скорость записи - на 52%, до 6400 Мбит/с. Производитель пока не раскрывает данные по случайным операциям ввода-вывода, которые также важны для реального быстродействия накопителя.



Другим важным улучшением стала повышенная надежность и долговечность. Например, ресурс SSD емкостью 2 Тб вырос более чем в два раза до 1200 терабайт, что означает, что пользователи смогут записать гораздо большие объемы данных, прежде чем износ флэш-памяти начнет сказываться на работоспособности. На данный момент Seagate предлагает три варианта емкости для BarraCuda 530: 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. В будущем, вероятно, появится и 4 Тб модель, как у предшественника. Максимальный объем памяти пока остается прежним.



Что касается энергопотребления, здесь существенных изменений не произошло. В режиме ожидания BarraCuda 530 расходует 50 мВт, а в активном режиме от 5 до 6 Вт в зависимости от емкости.



Seagate еще не раскрыла рекомендованные цены на свою новинку. Однако, учитывая улучшенные характеристики, стоимость BarraCuda 530, скорее всего, будет выше, чем у "пятисотой" модели.



Также распространяется 5-летняя гарантия производителя. Это стандартный срок для высококачественных SSD премиум-класса. Новый накопитель можно рекомендовать как для опытных пользователей, так и для владельцев мощных игровых ПК или рабочих станций.