Инновационные перчатки Magma Glove от компании GamerTech созданы специально для профессионалов киберспорта. Они поддерживают оптимальную температуру рук геймеров для достижения максимальных результатов.

Компания GamerTech представила инновационные перчатки Magma Glove, призванные повысить комфорт и эффективность профессиональных киберспортсменов. Самонагревающиеся перчатки без кончиков пальцев были разработаны в сотрудничестве с известной киберспортивной командой Oxygen eSports, специализирующейся на шутерах вроде Valorant и Call of Duty.



Как отмечают создатели, комфортная температура кистей имеет критическое значение для стабильно высоких результатов в киберспорте. Согласно исследованиям, оптимальная температура для игры составляет 10-20°C. При более низких температурах гибкость и ловкость рук значительно снижаются.



Однако поддержание постоянной комнатной температуры не всегда возможно. Особенно это актуально для профессиональных киберспортсменов, которые вынуждены часто перемещаться на соревнования в разные города и страны. Кроме того, многие турниры проходят в душных помещениях, переполненных болельщиками и игроками.



Перчатки Magma Glove призваны решить эту проблему. Они оснащены встроенными нагревательными элементами и таймером. Благодаря этому температура кистей поддерживается в комфортном диапазоне на протяжении всего времени использования. Кроме того, перчатки впитывают влагу, не давая рукам потеть в напряжённые моменты игры.

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Magma Glove имеют три режима интенсивности подогрева. Также предусмотрена возможность полного отключения нагревательных элементов. Даже без подогрева эти перчатки выполняют функцию компрессионного трикотажа, повышая комфорт во время длительных тренировок и игр.



Таким образом, перчатки Magma Glove от GamerTech – это продуманное и перспективное решение для профессиональных геймеров, которые позволяют поддерживать оптимальную рабочую температуру кистей в любых условиях, что критически важно для достижения результатов в киберспорте.