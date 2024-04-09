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Nivan
GamerTech представила перчатки с подогревом Magma Glove для профессиональных геймеров
Инновационные перчатки Magma Glove от компании GamerTech созданы специально для профессионалов киберспорта. Они поддерживают оптимальную температуру рук геймеров для достижения максимальных результатов.

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Компания GamerTech представила инновационные перчатки Magma Glove, призванные повысить комфорт и эффективность профессиональных киберспортсменов. Самонагревающиеся перчатки без кончиков пальцев были разработаны в сотрудничестве с известной киберспортивной командой Oxygen eSports, специализирующейся на шутерах вроде Valorant и Call of Duty.

Как отмечают создатели, комфортная температура кистей имеет критическое значение для стабильно высоких результатов в киберспорте. Согласно исследованиям, оптимальная температура для игры составляет 10-20°C. При более низких температурах гибкость и ловкость рук значительно снижаются.

Однако поддержание постоянной комнатной температуры не всегда возможно. Особенно это актуально для профессиональных киберспортсменов, которые вынуждены часто перемещаться на соревнования в разные города и страны. Кроме того, многие турниры проходят в душных помещениях, переполненных болельщиками и игроками.  

Перчатки Magma Glove призваны решить эту проблему. Они оснащены встроенными нагревательными элементами и таймером. Благодаря этому температура кистей поддерживается в комфортном диапазоне на протяжении всего времени использования. Кроме того, перчатки впитывают влагу, не давая рукам потеть в напряжённые моменты игры.

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Magma Glove имеют три режима интенсивности подогрева. Также предусмотрена возможность полного отключения нагревательных элементов. Даже без подогрева эти перчатки выполняют функцию компрессионного трикотажа, повышая комфорт во время длительных тренировок и игр. 

Таким образом, перчатки Magma Glove от GamerTech – это продуманное и перспективное решение для профессиональных геймеров, которые позволяют поддерживать оптимальную рабочую температуру кистей в любых условиях, что критически важно для достижения результатов в киберспорте.

#гейминг #киберспорт #gamertech #magma glove
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