Компания усиливает свои позиции в области искусственного интеллекта, запустив в Лондоне специализированный центр для развития языковых моделей и инфраструктуры ИИ



Корпорация Microsoft анонсировала создание специализированного подразделения Microsoft AI и открытие на его базе нового хаба по разработке технологий потребительского искусственного интеллекта в центре британской столицы, сообщается в блоге компании.



Как заявил глава подразделения, центр Microsoft AI London будет заниматься прорывными исследованиями в области современных языковых моделей ИИ, созданием инфраструктуры для их поддержки и разработкой инструментов мирового уровня. Работы будут вестись в тесном взаимодействии с другими подразделениями Microsoft, занимающимися технологиями ИИ, а также с партнерами, включая OpenAI.



Возглавит лондонский ИИ-хаб Джордан Хоффманн, известный ученый и инженер в сфере искусственного интеллекта. До прихода в Microsoft он занимал руководящие позиции в британских стартапах Inflection AI и DeepMind, специализирующихся на создании технологий ИИ. К Хоффманну присоединится команда опытных специалистов по ИИ из лондонского офиса Microsoft.



Microsoft планирует внести масштабные инвестиции в развитие центра и нанять лучших британских специалистов в сфере разработки технологий искусственного интеллекта, и уже в ближайшее время компания опубликует объявления о вакансиях для ученых и инженеров, желающих работать над самыми амбициозными проектами в области ИИ.



Создание хаба в Лондоне отвечает стремлению Microsoft укрепить свои позиции в сфере технологий искусственного интеллекта в Великобритании, в стране с огромным кадровым потенциалом и экосистемой в области ИИ. Ранее компания уже заявляла о планах инвестировать 2,5 млрд фунтов стерлингов в модернизацию инфраструктуры для нужд отрасли ИИ в стране и подготовку кадров для цифровой экономики.



Отмечается, что новый ИИ-центр дополняет уже существующее присутствие Microsoft в Британии. В частности, подразделение Microsoft Research в Кембридже, где трудятся ведущие ученые в области технологий ИИ, облачных вычислений и повышения производительности.