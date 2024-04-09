Родственники погибшего в ДТП водителя Tesla подали в суд, утверждая, что автопилот "заставил" машину врезаться в препятствие.



Компания Tesla готовится к громкому судебному разбирательству, связанному с аварией, произошедшей по вине системы автопилота - технологии помощи водителю, которую Илон Маск называет ключевой на пути к созданию полностью автономных автомобилей, сообщает агентство Bloomberg.



Ранее Tesla одержала победу в двух судебных процессах в Калифорнии после того, как присяжные признали, что несчастные случаи произошли по вине водителей, а не из-за недостатков автомобиля. Однако каждое такое разбирательство противоречит заявлениям Маска о том, что Tesla производит самые безопасные машины в мире.



Предстоящий судебный процесс сфокусирован на случае гибели 38-летнего инженера Apple Уолтера Хуана. Его Tesla Model X на большой скорости вылетела с шоссе и врезалась в дорожный отбойник. Расследование показало, что Хуан, вероятно, отвлекся на игру в телефоне.



Напомним, автопилот Tesla - это заявленная компанией "усовершенствованная система помощи водителю", которая в автоматическом режиме может управлять автомобилем, то есть разгоняться, тормозить и маневрировать. По заявлениям компании, автопилот хоть и позволяет автомобилям автоматически управляться, но при этом требует "активного контроля со стороны водителя" и не делает машину полностью автономной.



Однако на протяжении 10 лет Маск активно рекламировал технологию именно полного автономного вождения как путь будущего. Это привело к многочисленным жалобам потребителей и расследованиям со стороны регуляторов. Tesla также столкнулась с растущим вниманием властей к безопасности автопилота - в частности, по поводу многочисленных предполагаемых дефектов.



В суде вдова и дети Хуана утверждают, что он считал свой автомобиль "более безопасным, чем транспортное средство, управляемое человеком". По их мнению, программное обеспечение автопилота допустило ошибку, заставив машину съехать с полосы в месте разветвления шоссе. Адвокаты семьи также пытаются подчеркнуть, что несмотря на ограничения технологии, Маск агрессивно рекламировал автопилот как водителя, который лучше чем человек. Это якобы создавало у потребителей ложные ожидания относительно возможностей системы.



В свою очередь, Tesla утверждает, что единственной причиной аварии стало "крайне необычное неправильное использование" автопилота со стороны Хуана - он решил поиграть в видеоигру за рулем. По данным компании, Хуан знал об ограничениях технологии, но проигнорировал их. Tesla считает себя невиновной в случившемся.



Данное дело привлекло особое внимание, поскольку это была одна из первых громких аварий с участием автопилота Tesla. Крушение подробно расследовалось Национальным советом по безопасности на транспорте США. Эксперты полагают, что фактические выводы расследования могут иметь вес на предстоящем суде, где они будут цитироваться свидетелями.



Таким образом, исход дела против Tesla имеет принципиальное значение как для самой компании, так и для всей сферы разработки технологий автономного вождения. От решения суда будет зависеть дальнейшее отношение общества, регуляторов и судебной системы к подобным инновациям в целом.