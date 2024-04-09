Китайский лидер рынка облачных услуг вынужден идти на беспрецедентное снижение цен из-за торговых ограничений США и активизации местных игроков.

По сообщению Bloomberg, компания Alibaba, крупнейший китайский интернет-ритейлер и поставщик облачных услуг, объявила о существенном снижении цен на свои облачные продукты для клиентов за пределами Китая. Цены были снижены в среднем на 23% примерно на 500 облачных предложений в 13 регионах, включая США, Японию, Сингапур, ОАЭ и Германию. Для некоторых продуктов скидки достигли 59%.

Это решение было продиктовано несколькими факторами - растущим глобальным спросом на облачные вычисления, особенно для разработки приложений искусственного интеллекта, жесткой конкуренцией на рынке облачных услуг со стороны таких гигантов как Amazon, Microsoft и Tencent, а также сложной внутренней реструктуризацией бизнеса Alibaba, инициированной гендиректором Эдди Ву.

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Облачное подразделение Alibaba, несмотря на годовую выручку в $11 млрд, испытывает серьезные трудности. Причиной стали проблемы с поставками высокопроизводительных чипов Nvidia, необходимых для работы облачных дата-центров. Также сказываются торговые ограничения со стороны США. Из-за этих факторов ожидается падение выручки облачного подразделения Alibaba на 2% в текущем квартале.

Председатель совета директоров Alibaba Джо Цай признал, что ограниченный доступ к передовым чипам Nvidia негативно повлияет на китайских провайдеров облачных услуг в кратко- и среднесрочной перспективе. Пока компании могут использовать накопленные запасы чипов, но через 12-18 месяцев ситуация ухудшится.Решение Alibaba о снижении международных цен на облако показывает, что в этом финансовом году компания сделает акцент на росте выручки, а не на прибыльности, при этом аналитики считают текущие прогнозы роста рентабельности компании на 2025 год чрезмерно оптимистичными.Суть новой ценовой политики в том, чтобы привлечь как новых, так и существующих клиентов существенными скидками. Компания также заявляет, что хочет предоставить предприятиям стабильную основу для разработки долгосрочных стратегий в области искусственного интеллекта. Кроме того, Alibaba пообещала увеличить скидки и комиссионные для реселлеров своих облачных услуг.Считается, что решение Alibaba о снижении международных цен на облачные услуги является вынужденной мерой в условиях сложной внешнеэкономической ситуации и позволит компании усилить свои позиции на глобальном рынке услуг и привлечь новых клиентов, сделав акцент на росте выручки в ущерб прибыльности.