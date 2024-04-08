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Nivan
Samsung представил моноблок All-In-One Pro, который может стать альтернативой iMac
Мощный моноблок от Samsung с 27-дюймовым экраном и разрешением 4K UHD поддерживает Dolby Atmos.

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Компания Samsung представила свой новый моноблок All-In-One Pro, который является попыткой создать аналог iMac от Apple, но под управлением Windows. Дизайн этого компьютера выполнен в стиле iMac, то есть весь корпус, включая подставку, изготовлен из алюминия. Это придает устройству премиальный вид и обеспечивает прочность конструкции.

Главной особенностью All-In-One Pro является большой 27-дюймовый дисплей с разрешением 4K. По сравнению с предыдущей моделью Samsung экран стал шире на 13%. Такого размера и четкости экрана более чем достаточно для комфортной работы и просмотра мультимедиа, а поддержка технологии Dolby Atmos позволяет получить объемное звучание.

All-In-One Pro оснащен процессором Intel Core последнего поколения Ultra, который способен обеспечивать производительность, превосходящую чип 13-го поколения в прошлогодней модели. Точное количество ОЗУ и объем SSD пока неизвестны, но было бы неплохо, если бы Samsung оснастила компьютер как минимум 16 Гб оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем емкостью 512 Гб. Это позволило бы раскрыть весь потенциал процессора.

В комплекте с All-In-One Pro также поставляются беспроводная клавиатура и мышь. Клавиатура имеет специальную кнопку Copilot, а мышь выполнена в типичном для подобных компьютеров дизайне.

Что касается портов, то имеются HDMI, пара USB Type-A, Ethernet и аудиоразъем. Поддерживаются новейшие стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Также встроена веб-камера для видеоконференций.
Samsung начнет принимать предзаказы на All-In-One Pro с 22 апреля. Пока продажи стартуют только в Южной Корее по цене 1,99 млн вон или $1469. Относительно того, планирует ли компания выводить этот компьютер на международный рынок, информации пока нет.

По мнению экспертов, Samsung All-In-One Pro производит впечатление мощного и функционального моноблока с отличным дисплеем, который может составить достойную конкуренцию iMac, особенно с учетом поддержки ОС Windows.

#samsung #моноблоки #all-in-one pro #моноблок all-in-one pro
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