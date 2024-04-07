В рамках эксперимента разработчик смог заставить работать приложение для IRC чатов в среде загрузки UEFI, полностью без операционной системы.

Разработчик программного обеспечения Филипп Теннен представил свой необычный проект - IRC-клиент под названием UEFIRC, который полностью работает в среде начальной загрузки UEFI, не требуя операционной системы.



UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) является современной версией того, что раньше называлось BIOS (Basic Input/Output System). Оба они выполняют одну и ту же функцию по запуску первой части программного обеспечения при включении компьютера, прежде чем может загрузиться операционная система. Таким образом, UEFIRC работает еще до загрузки Windows, Linux или любой другой ОС.



Несмотря на ограниченные ресурсы среды UEFI, Теннену удалось создать практически полноценный IRC-клиент с графическим интерфейсом и поддержкой шрифтов TrueType. Программа написана на языке Rust. Как признается сам автор, этот проект задумывался скорее как шутка и вряд ли пригоден для повседневного использования. Тем не менее, он демонстрирует возможности платформы UEFI и заодно свое мастерство как разработчика.



В качестве доказательства работоспособности UEFIRC Теннен опубликовал видео, на котором показан процесс подключения к IRC-каналу для разработчиков UEFI и обмен сообщениями.





Помимо IRC-клиента, существуют и другие интересные экспериментальные приложения UEFI. Например, программа Mitnal для публикации твитов, работающий полностью в среде начальной загрузки, без операционной системы.



Навряд ли такие программы смогут завоевать популярность у рядовых пользователей, они лишь демонстрируют потенциал UEFI как платформы для разработки и творческий подход их создателей. Благодаря открытой архитектуре UEFI, энтузиасты могут экспериментировать и создавать полезные и интересные решения даже в условиях ограниченных ресурсов на этапе загрузки компьютера.