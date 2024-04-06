реклама
Компания AMD опубликовала результаты тестирования производительности своих старых процессоров Ryzen mobile 7040 Phoenix и Ryzen mobile 8040 в задачах, связанных с использованием больших языковых моделей (large language models, LLM). Согласно этим данным, чипы AMD превзошли новейший процессор Intel Core Ultra Meteor Lake в некоторых конфигурациях тестов до 79%.
Для сравнения были взяты процессор Ryzen 7 8740U и флагманский на данный момент чип Intel для мобильных устройств – Core i7-155H. Оба процессора оснащены встроенными нейронными сопроцессорами, отвечающими за ускорение задач искусственного интеллекта. В тестах оценивалась производительность при использовании таких моделей, как Mistral 7b, Llama v2 и Mistral Instruct 7B.
В частности, в диалоговом приложении Llama v2 с 4-битной квантизацией Ryzen показал на 14% большую скорость обработки токенов по сравнению с Core i7. В тесте Mistral Instruct с теми же настройками преимущество составило 17% в пользу решения AMD. Если же сравнивать время генерации первого токена для запроса в Llama v2 и Mistral Instruct, то здесь отрыв Ryzen 7 8740U от конкурента достиг 79% и 41% соответственно.
Еще один слайд демонстрирует результаты теста Llama 2 7B Chat с использованием различных настроек размера битов квантизации, размера блоков и уровней качества. В среднем по этим результатам чип AMD оказался быстрее на 55%, а в отдельных случаях до 70%. Стоит отметить, что лучшие показатели были продемонстрированы с 8-битной квантизацией, однако AMD рекомендует использовать 4 бита для практических задач и 5 бит для приложений, где критична точность, например машинного перевода.
реклама
Стоит отметить, что Intel демонстрирует гораздо лучшие результаты при использовании своей платформы OpenVINO для оптимизации приложений искусственного интеллекта. Однако эта платформа поддерживается далеко не всеми разработчиками, что и сказывается на производительности в тестах AMD.
Подобные результаты неудивительны, учитывая, что ранее тесты уже показывали преимущество решений AMD в задачах искусственного интеллекта. Хотя архитектура Ryzen 7040 и уступает Meteor Lake в пиковой производительности, AMD часто опережает конкурента в реальных нагрузках. Похоже, проблема кроется в оптимизации больших языковых моделей, а не в аппаратных возможностях.
Впрочем, в ближайшее время ситуация может кардинально измениться. В конце года Intel планирует выпустить мобильные процессоры Lunar Lake следующего поколения, производительность нейросетевых вычислений в которых, по заявлениям, будет в 3 раза превосходить Meteor Lake. А пока чипы AMD серий Ryzen 7040 и 8040 остаются лидерами в задачах, связанных с использованием больших языковых моделей.