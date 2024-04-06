Маск был на 215 миллиардов долларов богаче Цукерберга в 2021 году.

Соперничество Марка Цукерберга и Илона Маска за звание одного из богатейших людей мира в очередной раз сделало крутой вираж. На этой неделе глава Facebook впервые с 2020 года обошел основателя Tesla в рейтинге миллиардеров Bloomberg, заняв третье место.

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Изображение: @SeongJoon Cho/Bloomberg

Взлет Цукерберга отражает тенденции на рынке технологий. Инвесторы разочаровались в акциях производителей электромобилей, тогда как компании, связанные с искусственным интеллектом, вызывают ажиотаж. Meta Platforms, материнская компания Facebook, поднялась почти на 50% с начала года благодаря оптимизму в отношении разработок ИИ.

Между тем бум акций Tesla, когда-то взлетевших до небес, похоже подошел к концу. За последние месяцы компания столкнулась с рядом проблем. В частности, спрос на электромобили по всему миру замедлился, в Китае растет конкуренция, а на заводе в Германии возникли сложности с производством. Все это отразилось на котировках - с начала года они упали более чем на 30%.В итоге состояние Маска сократилось почти на 50 млрд долларов с пиковых уровней прошлого года. Цукерберг же прибавил около 60 млрд долларов. Это лишь последний эпизод в затянувшемся противостоянии двух амбициозных миллиардеров. Они не раз обменивались колкостями в публичном пространстве, а Маск даже предлагал Цукербергу подраться. Конкуренция выходит далеко за рамки личных амбиций - компании Маска и Цукерберга борются за лидерство в сфере социальных сетей и искусственного интеллекта.Кстати, финансы Маска могут еще сильнее пошатнуться после недавнего решения суда об аннулировании его уникального компенсационного пакета в Tesla на 55 млрд долларов. Пока неясно, как это скажется на оценке его капитала в рейтинге Bloomberg.Тем временем основатель LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос сохраняют лидерство среди всех миллиардеров мира с состоянием около 220 млрд долларов.