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Правительство США стремится полностью перекрыть Китаю доступ к передовым технологиям производства полупроводников. Несмотря на то, что китайским производителям чипов, таким как SMIC, уже запрещено покупать новейшее литографическое оборудование глубокого ультрафиолета (DUV) у голландской компании ASML, они все еще могут использовать ранее купленные системы DUV для выпуска относительно продвинутых чипов.
Однако и это не устраивает США. На следующей неделе высокопоставленный представитель американского правительства Алан Эстевес встретится с голландскими чиновниками, чтобы убедить их запретить ASML обслуживать уже установленное в Китае оборудование DUV. Если такая договоренность будет достигнута, это нанесет серьезный удар по возможностям Китая производить современные чипы на базе технологий, которыми он уже обладает.
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В качестве примера того, насколько далеко смог продвинуться Китай с имеющимися в его распоряжении технологиями, можно привести прошлогодний выпуск компанией SMIC в партнерстве с Huawei процессора Kirin 9000S по 7-нм техпроцессу второго поколения. Этот чип, предназначенный для смартфонов, был изготовлен на базе нескольких шаблонов с использованием того самого оборудования DUV, которое SMIC приобрела много лет назад до введения ограничений.
Запрет на обслуживание может негативно сказаться и на самой ASML. Сервис является важным источником дохода компании, в прошлом году принеся ей $6,07 млрд. Кроме того, ASML рискует столкнуться с судебными исками со стороны своих клиентов в Китае, чье оборудование она больше не сможет поддерживать в рабочем состоянии.
Выяснилось, что SMIC планирует задействовать те же производственные мощности для выпуска процессоров искусственного интеллекта и других чувствительных устройств. Это и стало, по всей видимости, последней каплей для американских властей. Дело в том, что литографические системы ASML нуждаются в регулярном техобслуживании высококвалифицированными инженерами и любые ограничения на такое обслуживание существенно затруднят для SMIC возможность производства передовых 7-нм чипов в будущем.
Попытки США перекрыть Китаю доступ к критическим технологиям производства чипов начались еще в 2022 году. Тогда для американских компаний и граждан были введены требования получать экспортные лицензии при продаже оборудования или оказания услуг, связанных с производством чипов по техпроцессам 14/16 нм и меньше.
Далее в 2023 году США призвали Японию, Нидерланды и Тайвань последовать их примеру и ввести аналогичные ограничения на экспорт технологий для 14 нм логики, 18 нм памяти DRAM и 128-слойной флэш-памяти 3D NAND. Однако инженеры из этих стран пока еще могут обслуживать уже установленное в Китае оборудование. Именно эту лазейку США и пытаются прикрыть на предстоящих переговорах с Нидерландами.
Таким образом, Соединенные Штаты последовательно реализуют стратегию полной технологической изоляции Китая в сфере производства полупроводников. Уже введенные ограничения нанесли серьезный удар по амбициям КНР стать самодостаточной в плане высокотехнологичной элементной базы. А полный запрет на обслуживание установленного оборудования фактически поставит крест на возможностях Китая развивать собственную полупроводниковую промышленность в обозримом будущем.