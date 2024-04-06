Группа, спонсируемая китайским государством, использует учетные записи в социальных сетях с фальшивым контентом, созданным искусственным интеллектом, чтобы попытаться ввести американцев в заблуждение.

Китайская группа хакеров пытается повлиять на выборы в США с помощью технологий искусственного интеллекта. Как сообщила компания Microsoft, теневая группа под названием Storm-1376, связанная с правительством Китая, уже предпринимала попытки посеять разногласия в США и на Тайване с помощью поддельных аккаунтов в соцсетях и контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Теперь эта группа нацеливается на предстоящие президентские выборы в США.

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Storm-1376 уже использовала видео, мемы и аудиозаписи, созданные ИИ, чтобы ввести общественность в заблуждение и посеять разногласия по внутриполитическим вопросам США. В частности, группа поднимала такие спорные темы, как иммиграция, военная политика Байдена, финансовая помощь Украине и Израилю. По мнению Microsoft, это может быть сделано для сбора разведданных о ключевых демографических группах избирателей перед выборами 2024 года.



В последние месяцы Китай активно экспериментирует с использованием контента ИИ для влияния на общественное мнение. К примеру, Storm-1376 распространяла дезинформацию и теории заговора о недавней железнодорожной катастрофе в Кентукки. Группа намекала, что американские власти могли стоять за этой аварией и намеренно скрывают правду. Другая кампания использовала лесные пожары на Гавайях, чтобы ложно обвинить США в испытаниях оружия.



Перед недавними выборами на Тайване группа Storm-1376 также активно распространяла фейки с помощью поддельных видео. Были задействованы также дипфейки, то есть сгенерированные изображения и голоса реальных политиков. По оценкам Microsoft, пока эти кампании не имели большого успеха из-за низкого качества контента. Тем не менее, по мере совершенствования технологий генерации контента искусственным интеллектом влияние таких действий может возрасти.



Хотя конкретных доказательств причастности китайских властей пока нет, наблюдатели опасаются, что группы вроде "Шторма-1376" в ближайшие годы смогут эффективно использовать инструменты ИИ для масштабных дезинформационных кампаний, в том числе для вмешательства в американские выборы. Компании и правительства США уже готовятся к подобным угрозам.