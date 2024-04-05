Компания Gigabyte представила материнскую плату Z790 Aorus Xtreme X Ice с позолоченным CPU сокетом и эксклюзивным дизайном для новейших процессоров Intel.

Компания Gigabyte анонсировала эксклюзивную материнскую плату Z790 Aorus Xtreme X Ice для процессоров Intel 13-го поколения. Модель отличается роскошным дизайном и богатой комплектацией. Главной изюминкой новинки стал позолоченный разъем LGA1700 для установки CPU, однако после установки массивного процессорного кулера разъем скроется от глаз.



Известно, что материнская плата получит ряд эксклюзивных особенностей. В частности, на ней установлен крупный ЖК-дисплей для отображения ключевых параметров системы. Также присутствует металлический кожух главного PCIe слота и быстросъемный переключатель для удобной замены видеокарты. Известно также, что это будет очень ограниченная серия Xtreme Ice.



Другие подробности спецификации пока неизвестны. Судя по рендерам, Z790 Aorus Xtreme X Ice выполнена в форм-факторе E-ATX. Предположительно, она оснащена 4 слотами для модулей памяти DDR5 и несколькими разъемами M.2. Один из них снабжен массивным радиатором для пассивного охлаждения.



Gigabyte позиционирует Z790 Aorus Xtreme X Ice как премиальное решение для оверклокеров и моддеров. Материнская плата выпускается строго ограниченным тиражом в 300 экземпляров и компания не будет продавать ее отдельно, а только в составе набора вместе с видеокартой Aorus RTX 4080 Super Xtreme Ice и эксклюзивным кулером. Стоимость комплекта обещает быть весьма высокой, учитывая наличие мощного GPU последнего поколения.



Таким образом, новая разработка Gigabyte ориентирована на состоятельных пользователей, готовых заплатить немалые деньги за возможность собрать по-настоящему эксклюзивную систему с индивидуальным стилем.