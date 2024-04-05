30 000 госслужащих немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн будут переведены на использование открытого ПО вместо решений корпорации Microsoft.

Правительство немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн недавно приняло важное решение о переходе с проприетарного программного обеспечения корпорации Майкрософт на бесплатные альтернативы с открытым исходным кодом - LibreOffice и Linux. Это решение коснется около 30 000 государственных служащих и является частью усилий властей по обеспечению "цифрового суверенитета" - возможности контролировать используемые технологии и данные.

реклама

Изображение: @Igor Golovniov/Getty Images

Среди основных причин отказа от Майкрософт называются повышение ИТ-безопасности, экономическая эффективность, защита данных и возможность беспрепятственного обмена данными между разными системами. Кроме того, использование проприетарного ПО ограничивает дальнейшую модификацию и обработку программ из-за авторских прав и лицензионной политики. По словам чиновников, они не имеют контроля над работой таких систем и обработкой данных, включая риски утечки данных в третьи страны.Разработчики LibreOffice назвали это решение крупной победой для сторонников открытого ПО. Они справедливо отмечают, что использование бесплатных альтернатив дает органам власти больше выбора поставщиков ПО и поддержки, а также возможность финансировать местных разработчиков для доработки решений.Вполне вероятно, что примеру Шлезвиг-Гольштейна последуют и другие земли Германии. Местные власти заявляют о намерении стать первопроходцами в регионе по внедрению "цифровых суверенных" рабочих мест на базе ПО с открытым исходным кодом.Отметим, что недавно Еврокомиссия также постановила, что использование облачных сервисов Microsoft нарушает европейские законы о конфиденциальности данных, что является еще одним аргументом в пользу отказа от продуктов американского IT-гиганта.Впрочем, сторонники открытого ПО сталкиваются и с определенными вызовами. Например, недавно была обнаружена уязвимость в популярной утилите сжатия данных XZ Utils для Linux и Unix. Хотя проблему устранили оперативно, этот случай показывает важность обеспечения безопасности ПО с открытым кодом, которое часто поддерживается просто энтузиастами-добровольцами. Тем не менее, пример Шлезвиг-Гольштейна демонстрирует растущий интерес госсектора к использованию открытых технологий.