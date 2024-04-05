Компания X-Silicon создала новую микропроцессорную архитектуру RISC-V, которая сочетает в себе ядро ​​CPU RISC-V с векторными возможностями и ускорением графического процессора в одном чипе.

Компания X-Silicon представила революционную микропроцессорную архитектуру, которая может кардинально изменить рынок полупроводников. Их гибридный чип CPU/GPU объединяет возможности центрального процессора и графического ускорителя в одном ядре на базе открытой архитектуры RISC-V.



В отличие от традиционных решений Intel и AMD, где используются отдельные ядра для CPU и GPU, в чипе X-Silicon они интегрированы. Это позволяет выполнять широкий спектр задач, включая искусственный интеллект, обработку графики и видео, физические расчеты и многое другое. При этом достигается более высокая производительность и эффективность за счет оптимизации работы с памятью.



Ядро чипа использует запатентованную компанией архитектуру C-GPU, которая включает в себя векторный сопроцессор, блоки для работы с текстурами, растеризации и другие специализированные модули, необходимые для ускорения графических и нейросетевых вычислений. Благодаря гибкости RISC-V эти блоки могут использоваться как для задач CPU, так и GPU.



Чипы X-Silicon планируется выпускать в многоядерном исполнении. Это позволит наращивать их производительность для решения все более требовательных задач. При этом каждое ядро сможет работать независимо, например, отдельно обрабатывать нейросети, физику в играх, кодирование видео и так далее.



Большим преимуществом архитектуры является то, что она основана на открытом стандарте RISC-V. Это избавляет производителей от необходимости платить лицензионные отчисления, как в случае с x86 или ARM. Поэтому чипы на базе RISC-V могут быть более доступны по цене для массового рынка.



Уже в этом году планируется начать поставки первых комплектов для разработки программного обеспечения, что позволит разработчикам адаптировать свои приложения под новую архитектуру и использовать все ее преимущества.