Google прекратит поддержку этих систем на следующей неделе. Клиентам следует проверить свою электронную почту, чтобы узнать, как получить бесплатную проводную версию Nest Cam для использования в помещении.

Изображение: @Bloomberg/Getty Images

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Google принимает меры по консолидации своих устройств для умного дома под единым приложением Google Home. В рамках этого процесса компания объявила о прекращении поддержки систем домашней безопасности Nest Secure и видеокамер Dropcam, начиная с 8 апреля 2024 года.



Этот шаг является частью более масштабных усилий Google по объединению разрозненных устройств и сервисов под единым приложением и платформой Google Home. Ранее Nest Secure и Dropcam были тесно интегрированы с отдельным приложением Nest, которое появилось до приобретения Nest компанией Google. Теперь же Google стремится к большему единообразию в управлении устройствами умного дома.



Для владельцев системы Nest Secure предлагается несколько вариантов - переход на услуги партнера Google компании ADT, получение $200 кредита в Google Store или бесплатная система безопасности ADT при выполнении определенных условий. Google объясняет такие меры стремлением обеспечить лучший опыт в сфере безопасности умного дома за счет интеграции с ADT. Кстати, компания ADT недавно анонсировала новую систему самонастройки, которая включает в себя центральный хаб, датчики и бесплатный год мониторинга.



Что касается Dropcam, то эта модель видеокамер вышла на рынок более 10 лет назад. Google объясняет прекращение поддержки сложностями в обеспечении дальнейших обновлений для столь старого оборудования. Владельцы Dropcam и подписки Nest Aware смогут получить бесплатную видеокамеру Nest Cam или скидку на нее. Кроме того, жители США смогут сдать свои устройства Nest Secure и Dropcam на переработку через партнерскую программу Google.



Еще одним важным изменением станет прекращение поддержки сервиса Works with Nest с 29 сентября 2024 года. Этот сервис позволял интегрировать устройства Nest с продукцией других производителей. Взамен Google обещает запустить редактор сценариев для автоматизации умного дома.



Таким образом, интеллектуальные датчики дыма Nest Protect останутся последними устройствами Nest, поддерживаемыми отдельным приложением Nest. Все остальные продукты будут объединены в единую экосистему Google Home.