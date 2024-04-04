Ограничение в 70 терафлопс означает запрет на поставки без спецразрешения. NVIDIA грозят миллиардные убытки.

Новые торговые ограничения США грозят перекрыть поставки в Китай мощных графических процессоров от NVIDIA. На этот раз речь идет о моделях GeForce RTX 4090D Gaming и H20 AI для искусственного интеллекта. С 4 апреля на экспорт этих GPU будет наложен запрет в рамках ужесточения политики Байденовской администрации в отношении КНР, сообщает Bloomberg.



Порог производительности, при превышении которого требуется получение специальной лицензии для вывоза, снижен до 70 терафлопс. Это коснется как урезанной по быстродействию версии RTX 4090D для геймеров, так и флагманского H20 для нужд ИИ. Прямые поставки в Китай и другие страны, попавшие в черный список США, больше невозможны.



Нововведение направлено на недопущение попадания передовых GPU и технологий их производства в руки потенциальных противников. Однако оно ставит в трудное положение компании вроде NVIDIA, для которых китайский рынок крайне важен, и пока неясно, как быстро удастся найти обходные пути для продолжения продаж.



В частности, ранее некоторые поставщики прибегали к разгону видеокарт до уровня производительности запрещенных моделей. Так поступали, в том числе, и с RTX 4090D Gaming, форсируя ее до показателей полноценной RTX 4090. Однако теперь планка сдвинута еще ниже, и такие уловки вряд ли сработают.



Пока NVIDIA официально не прокомментировала ситуацию. Но можно предположить, что компании придется кардинально пересматривать подходы к работе на китайском рынке. Возможно, часть производства и разработок придется локализовывать в самом Китае. Либо искать другие способы обхода растущих торговых барьеров со стороны США.



В любом случае конфликт интересов Вашингтона и Пекина продолжает нарастать, а технологические компании оказываются заложниками этой борьбы. Поставки передовых разработок в Китай с каждым разом становятся все сложнее. А значит, поиск альтернатив и компромиссов для NVIDIA и ей подобных становится вопросом выживания на этом огромном и перспективном рынке.