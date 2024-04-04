Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Поставки видеокарт NVIDIA в Китай под угрозой из-за новых ограничений США
Ограничение в 70 терафлопс означает запрет на поставки без спецразрешения. NVIDIA грозят миллиардные убытки.

реклама

Новые торговые ограничения США грозят перекрыть поставки в Китай мощных графических процессоров от NVIDIA. На этот раз речь идет о моделях GeForce RTX 4090D Gaming и H20 AI для искусственного интеллекта. С 4 апреля на экспорт этих GPU будет наложен запрет в рамках ужесточения политики Байденовской администрации в отношении КНР, сообщает Bloomberg.

Порог производительности, при превышении которого требуется получение специальной лицензии для вывоза, снижен до 70 терафлопс. Это коснется как урезанной по быстродействию версии RTX 4090D для геймеров, так и флагманского H20 для нужд ИИ. Прямые поставки в Китай и другие страны, попавшие в черный список США, больше невозможны.

Нововведение направлено на недопущение попадания передовых GPU и технологий их производства в руки потенциальных противников. Однако оно ставит в трудное положение компании вроде NVIDIA, для которых китайский рынок крайне важен, и пока неясно, как быстро удастся найти обходные пути для продолжения продаж.  

В частности, ранее некоторые поставщики прибегали к разгону видеокарт до уровня производительности запрещенных моделей. Так поступали, в том числе, и с RTX 4090D Gaming, форсируя ее до показателей полноценной RTX 4090. Однако теперь планка сдвинута еще ниже, и такие уловки вряд ли сработают.

Пока NVIDIA официально не прокомментировала ситуацию. Но можно предположить, что компании придется кардинально пересматривать подходы к работе на китайском рынке. Возможно, часть производства и разработок придется локализовывать в самом Китае. Либо искать другие способы обхода растущих торговых барьеров со стороны США.

В любом случае конфликт интересов Вашингтона и Пекина продолжает нарастать, а технологические компании оказываются заложниками этой борьбы. Поставки передовых разработок в Китай с каждым разом становятся все сложнее. А значит, поиск альтернатив и компромиссов для NVIDIA и ей подобных становится вопросом выживания на этом огромном и перспективном рынке.

#nvidia #китай и сша #санкции сша #санкции китая
+
Написать комментарий (0)
MSI готовит больше видеокарт Gaming Duke и Expert, а ASUS может расширить ассортимент моделей AMD
NVIDIA прокомментировала ситуацию с землетрясением на Тайване
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На территории Румынии происходит активная транспортировка техники к границе Украины
4
КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
7
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
8
Gadgets360: информация о камере, дисплее и других функциях Xiaomi MIX Flip
+
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Строительство Северо-Сибирской железной дороги оценили в 8 трлн рублей – проект окупится за 20 лет
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
В России запатентовали ударный беспилотник воздушного базирования для Су-57
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
OPPO A3 Pro 5G: раскрыт дизайн в просочившемся рендеринге
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
42
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
217
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
88
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
105
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
204
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
1
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1

Сейчас обсуждают

Вадим Кудрявцев
18:59
Норма все у него.Хотя я и на 5800 вроде видел нормальные резалты по записи.надо поискать.Чтот сомнения гложут какие то
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Chihonya
18:59
понятно)
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Вадим Кудрявцев
18:58
у меня 16-21-20-38-58 trfc 448
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Chihonya
18:57
во, тут уже точно) ща у шишоида скрин попросим, у него на 4000 память работает говорит, ну это когда он в прострации под майкопским конечно)
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Акбашев Михаил
18:57
Есть у него ссылка. Мне он даст.Я норм к нему отношусь
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
unhurtable
18:57
Таки скаклы и не знали что на территории нынешней РФ было произведено практически вдвое больше 124ых
Такер Карлсон: Зеленскому уже не раз направлялись просьбы о проведении интервью
Chihonya
18:55
а тайминги какие?
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Chihonya
18:54
и с шишуна скоро спросят)
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Chihonya
18:53
да нет ее у него, вот и выкручивается, аж пердак дымит, но у него топ-охлад, периодически прикладывает, на время попускает)
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
Vito Vago
18:52
РФ используют тактику США - сравнять всё!
Экс-генерал ВСУ призвал готовить Харьков к обороне, превращая каждый дом в крепость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем