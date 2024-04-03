Планшет имеет дисплей, напоминающий книжку, четыре динамика и функцию защиты зрения.

Компания Lenovo представила в Китае новую модель планшета Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition, ориентированную в первую очередь на использование в образовательных целях. Главной особенностью устройства является наличие различных инструментов и функций, призванных сделать процесс обучения более комфортным.



Одним из ключевых преимуществ планшета является его экран. Он выполнен по технологии "бумажный экран" и имеет диагональ 12,7 дюймов при разрешении 2944 x 1840 пикселей. Благодаря использованию нанотехнологий, экран обладает уменьшенным уровнем бликов (на 80% по сравнению с обычными экранами), что снижает нагрузку на зрение учащегося.



Другой полезной функцией планшета является наличие предустановленных образовательных материалов. По заявлению Lenovo, на устройство заранее загружено свыше 45 000 видеоуроков от известных преподавателей по различным предметам школьной программы. Также в планшет встроены дополнительные инструменты для обучения, такие как сборники вопросов по темам и ресурсы для самопроверки знаний.



Для родителей в планшете реализована функция удаленного контроля, с помощью которой можно отслеживать, как именно ребенок использует устройство, сколько времени проводит за занятиями.



Что касается технических характеристик, то планшет оснащен 8-ядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 10200 мАч, обеспечивающим до 7,3 часов автономной работы. Поддерживаются современные беспроводные стандарты, в частности Wi-Fi 6. Также в планшет встроены 13 Мп камера на передней панели и 8 Мп камера на задней, 4 динамика с технологией Dolby Atmos. Имеются модули распознавания лиц.



Lenovo Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition поступил в продажу в Китае по цене 1399 юаней (около 193 долларов США). Изначально планшет был доступен на крупнейшей торговой интернет-площадке JD.com. На официальном сайте Lenovo можно следить за появлением устройства на глобальном рынке.