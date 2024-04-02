Google Podcasts с аудиторией более 500 миллионов человек закрываются, пользователям предлагают перейти на другую площадку.

Google официально закрывает приложение Google Podcasts со 2 апреля. Закрытие, первоначально объявленное в сентябре 2023 года, знаменует собой еще один прекращенный проект в истории Google.

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За несколько лет своего существования приложение Google Podcasts успело собрать аудиторию более 500 миллионов человек, что делает его закрытие весьма болезненным как для самих слушателей, так и для подкастеров. Взамен закрытого приложения Google предлагает слушателям и создателям контента перейти на YouTube Music. По замыслу разработчиков, эта платформа должна стать для подкастов новым единым местом встречи с аудиторией.



YouTube Music обещает более тесную интеграцию подкастов с видеоконтентом, а также новые возможности для взаимодействия слушателей и подкастеров. Однако пока никто не знает, окажется ли этот переход гладким.



Для сохранения подписок при переносе на YouTube Music, Google рекомендует слушателям выполнить следующие действия:



1. В приложении Google Podcasts нажать на кнопку "Экспорт подписок" и выбрать пункт "Экспорт в YouTube Music".



2. В приложении YouTube Music перейти в раздел "Перенести", нажать "Продолжить" и после завершения импорта — "Перейти в библиотеку".



При этом перенос подписок на новую платформу может занять некоторое время. Кроме того, далеко не все подкасты, доступные в Google Podcasts, могут оказаться в наличии на YouTube Music. В таких случаях подписчикам подкастов придётся искать альтернативные RSS-каналы.



У слушателей есть время до июля 2024 года, чтобы завершить миграцию подписок на новую платформу. После этой даты доступ к подкастам в приложении Google Podcasts будет окончательно прекращён.

Причины закрытия популярного и востребованного продукта остаются загадкой, но вообще это вполне в духе Google, который славится частой "чисткой" своих сервисов и приложений. Однако конкретные причины, по которым было принято решение отказаться от подкастов, так и не были афишированы.