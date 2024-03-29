Компания AMD упомянула ранее неизвестный чип MI388X для AI-вычислений в официальных документах для регуляторов. Эксперты предполагают, что это полукастомный продукт для особых заказчиков, и что ему запрещено продаваться в Китае из-за санкций США.

Из-за требований регуляторов AMD пришлось упомянуть в документах ранее закрытый чип MI388X для задач искусственного интеллекта.

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Компания AMD включила ранее не анонсированный графический процессор MI388X, ориентированный на искусственный интеллект, в официальные документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В документах указано, что новый чип не может экспортироваться в Китай из-за действующих торговых ограничений со стороны правительства США.



MI388X относится к серии GPU Instinct MI300, ориентированной на высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект. Однако о нем ничего не было известно ранее. По имеющейся информации, скорее всего, это полукастомный чип, созданный по специальному заказу для конкретных клиентов. Возможно, он обладает повышенной производительностью, большей энергоэффективностью или уникальными возможностями.



Поскольку информация о MI388X появилась в официальных бумагах SEC, теоретически чип может поставляться нескольким заказчикам, за исключением компаний и организаций из Китая.



Еще один загадочный AI-чип AMD с кодовым названием MI309 также попал в список запрещенных к экспорту в Китай из-за чрезмерно высокой производительности. Возможно, компании придется существенно ограничить его возможности, чтобы получить разрешение на поставки китайским предприятиям. Пока непонятно, останется ли этот проект в разработке после внесения подобных изменений.



Таким образом, последние события свидетельствуют, что AMD активно разрабатывает мощные специализированные чипы искусственного интеллекта, которые по соображениям национальной безопасности не должны попасть в руки китайских компаний.