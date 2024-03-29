Представлены первые изображения новой, полностью цифровой игровой консоли Xbox Series X.

Компания Microsoft готовится выпустить обновленную версию своей популярной игровой консоли Xbox Series X. Согласно утечкам, новая модель может получить полностью белый дизайн вместо фирменного черного цвета оригинальной консоли.



Изображения предполагаемого белого Xbox Series X в низком разрешении опубликовал сайт eXputer. Сообщается, что эта версия будет полностью лишена дисковода, то есть станет полностью цифровой консолью. В остальном новинка мало чем будет отличаться от обычной черной модели - те же габариты и аппаратная начинка. Однако для улучшения теплоотвода может быть модернизирован радиатор.

реклама

Информация о готовящемся релизе белого бездискового Xbox Series X также просочилась во время судебных слушаний по делу Microsoft против FTC. Так что можно с большой долей уверенности утверждать, что компания действительно работает над такой консолью.

Главное преимущество новой модели в более низкой цене по сравнению с обычным черным Xbox Series X. А за счет отказа от дисковода удастся сэкономить и на производственных расходах. По сути, это решение аналогично стратегии Sony с PlayStation 5, которая выпускается в двух версиях - с дисководом и цифровой.

В настоящее время Xbox Series X в США стоит 500 долларов. Цена Xbox Series S и расширенной версии Xbox Series S 1TB - 300 и 350 долларов соответственно. Исходя из этого, можно предположить, что цена полностью цифрового белого Xbox Series X составит порядка 450 долларов, что позволит сделать новинку более доступной и привлекательной для потребителей.

Пока неясно, когда именно Microsoft анонсирует и выпустит обновленный Xbox Series X. Но появление утечек и информации в юридических документах компании говорит о том, что релиз может состояться в ближайшие месяцы.