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Nivan
Китай начал целеноправлено вытеснять американские чипы из госсектора
Пекин дал свой ответ на действия США по ограничению экспорта передовых чипов в КНР.

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Китайские власти опубликовали новые руководящие принципы, предписывающие поэтапно заменять американские процессоры и программное обеспечение н государственных компьютерах и серверах на отечественные альтернативы.

Согласно рекомендациям, все госучреждения должны включать в тендерную документацию требования о закупке "безопасных и надежных" процессоров и ОС. При этом список таких "безопасных" продуктов публикует Китайский центр оценки безопасности информационных технологий. В него входят исключительно процессоры китайского производства, в том числе от Huawei и Phytium, охватывающие архитектуры x86, Arm и китайские разработки.

Таким образом, Китай продолжает политику импортозамещения в сфере технологий и уменьшения зависимости от иностранных поставщиков. Эта политика ведётся в рамках госпрограммы "Сделано в Китае 2025", целью которой является превратить Китай из "мировой фабрики" в самостоятельную технологическую державу мирового уровня.

Для Intel и AMD новые ограничения Китая могут оказать существенное негативное влияние, поскольку ранее этот рынок обеспечивал им значительную долю продаж. Для Microsoft последствия будут не столь ощутимы из-за относительно небольшой зависимости в этом смысле от Китая.  

Новый запрет на поставки американских технологий госструктурам Китая происходит на фоне нарастающей конфронтации между Пекином и Вашингтоном. Ранее США неоднократно вводили ограничения на экспорт передовых чипов и технологий ИИ в Китай. В ответ Китай активизировал усилия по разработке собственных альтернатив.  

Параллельно США также стремятся снизить зависимость своей полупроводниковой промышленности от Китая и стран Юго-Восточной Азии. В рамках закона CHIPS выделяются миллиардные субсидии американским технологическим компаниям на перенос производственных мощностей обратно в США.  

Помимо процессоров, Китай также ограничивает использование других американских гаджетов госслужащими. Напомним, некоторое время назад акции Apple упали после сообщений о расширении запрета на iPhone в ряде госучреждений КНР.

Таким образом, мы наблюдаем развёртывание полномасштабной технологической конфронтации между двумя державами. Китай наращивает импортозамещение в сфере электроники и ПО, тогда как США стремятся минимизировать зависимость своих стратегических отраслей от китайских поставок. Однако такая технологическая война чревата серьёзными экономическими издержками для обеих стран и компаний, вовлечённых в конфликт.

#китай и сша #полупроводники. сша
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