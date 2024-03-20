Apple разрабатывает "сверхтвердое" защитное стекло для iPhone 17, которое будет практически невозможно поцарапать, утверждают источники из Китая.

Apple готовится к запуску iPhone 16, который должен появиться в 2024 году. Несмотря на то, что до презентации новой модели еще далеко, уже сейчас появляется информация о возможных изменениях и улучшениях еще более новой версии iPhone 17.

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Одним из ключевых нововведений iPhone 17 может стать дисплей с улучшенными антибликовыми свойствами. По данным китайского источника Instant Digital с Weibo, Apple работает над "сверхпрочным антибликовым покрытием", которое будет более износостойким по сравнению с защитным стеклом Ceramic Shield в линейке iPhone 15. Говорится, что новое покрытие сделает дисплей iPhone 17 практически нечувствительным к царапинам.

Усовершенствованный антибликовый дисплей для iPhone 17 производится в Китае и уже поставляется партнерам Apple. Однако до массового производства еще довольно далеко. Скорее всего, инновационный дисплей дебютирует только в следующем поколении смартфонов Apple.Повышенная устойчивость к царапинам и бликам поможет iPhone 17 конкурировать со смартфонами на базе Android, где подобные технологии уже используются. К примеру, в линейке Galaxy S24 от Samsung применяется защитное стекло Gorilla Glass Armor, эффективно подавляющее блики.Пока неизвестно, будет ли Apple использовать разработки Corning для антибликового покрытия iPhone следующего поколения или создаст собственную запатентованную технологию. Но можно предположить, что компания приложит максимум усилий, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке смартфонов премиум-класса.