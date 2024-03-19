Игровой монитор Asus ROG Strix XG27UCS оснащен панелью IPS 4K с частотой обновления 160 Гц.

Asus представила свой новый флагманский игровой монитор ROG Strix XG27UCS, ориентированный на высокую производительность. Этот 27-дюймовый IPS-монитор с разрешением 4K и частотой обновления 160 Гц предназначен для самых требовательных геймеров, которым необходимо сочетание качественной визуализации и плавной игровой динамики.



IPS-панель XG27UCS оснащена рядом инновационных технологий Asus для оптимизации изображения и производительности. В частности, Variable Overdrive 2.0 динамически регулирует настройки ускорения в зависимости от частоты кадров, чтобы минимизировать разрывы и артефакты. Технология GamePlus на базе ИИ анализирует сцены в реальном времени, а Dynamic Shadow Boost осветляет темные участки, при этом не переэкспонируя существующие яркие.



Дополнительные функции включают в себя широкую цветовую гамму DCI-P3, сертификацию DisplayHDR 400 для расширенных возможностей HDR и поддержку Nvidia G-Sync для плавной синхронизации частоты обновления с GPU. В сочетании все эти технологии обеспечивают высочайшее качество изображения и игрового процесса.



Кроме улучшенной визуализации, Asus переработала дизайн подставки XG27UCS. Теперь она занимает меньше места и имеет специальный паз для смартфона, позволяющий закрепить телефон во время игры. Данный паз также облегчает доступ к порту USB-C на мониторе.



Помимо USB-C, в наличии также HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиоразъем для подключения наушников или колонок. Порт USB-C поддерживает режим DP Alt, так что его можно использовать как альтернативный вход дисплея.



Asus не объявила точную дату начала продаж ROG Strix XG27UCS. Однако уже известна рекомендованная розничная цена в $449.