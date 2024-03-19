Новинка от Colorful сочетает топовые характеристики, оригинальный дизайн с подсветкой и доступную цену.



Компания Colorful, известный тайваньский производитель комплектующих для ПК, представила очередную интересную разработку – материнскую плату iGame B760M Ultra Z. Главной особенностью этой модели стал нестандартный дизайн – все разъемы вынесены на заднюю панель.



Подобный подход позволяет создать эффектный минималистичный внешний вид. Другой характерной чертой Ultra Z является оригинальное цветовое решение в виде сочетания белого и серебристого цвета, что придает плате футуристичность. А дополняет картину фирменная подсветка Colorful с логотипом "Ultra", выполненным отдельным светодиодным блоком.



Что касается технической начинки, в основе Ultra Z лежит чипсет Intel B760 и сокет LGA1700 с поддержкой процессоров Core 13-го поколения. Процессорное питание реализовано по схеме 12+1+1 фаз, максимальная тактовая частота ОЗУ стандарта DDR5 – 7200 МГц.



Из особенностей стоит отметить три слота M.2, работающие по стандарту PCIe 4.0 x4, к которым подведены отдельные массивные радиаторы. Аналогичные решения используются и для охлаждения чипсета, силовых каскадов и прочих ключевых элементов. Данный подход гарантирует высокую производительность и стабильность работы.

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Что касается подключения внешних устройств, здесь тоже есть все необходимое: USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, два видеовыхода (HDMI и DisplayPort), порт 2,5 Гбит/с, а также модуль Wi-Fi 6. Словом, Colorful iGame B760M Ultra Z. Цена колеблется в районе 150 долларов.