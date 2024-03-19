Новые функции искусственного интеллекта Roblox сокращают время, необходимое для создания аватаров, текстур и 3D-моделей на платформе.

Roblox анонсировала две новые функции искусственного интеллекта, которые значительно упростят и ускорят процесс создания аватаров и 3D-моделей для разработчиков контента.



Первая функция "Автоматическая настройка аватара" позволяет автоматизировать сложный и трудоемкий процесс преобразования 3D-модели персонажа в полноценный анимированный аватар со свойствами для последующего использования в играх. Ранее на это уходило несколько дней ручной работы, теперь же достаточно загрузить модель и Roblox сам выполнит все необходимые операции: размещение в сцене, сегментация, настройка анимации и т.д. Разработчику остается лишь добавить одежду и анимации лица.



Вторая функция "Генератор текстур" позволяет мгновенно текстурировать 3D-модели на основе текстовых подсказок на естественном языке. Достаточно ввести описание желаемой текстуры, например "деревянный сундук с сокровищами", и инструмент самостоятельно сгенерирует и наложит соответствующую текстуру с учетом геометрии объекта. Это экономит массу времени в сравнении с традиционным ручным текстурированием.



Как отмечает вице-президент Roblox Ник Торноу, новые технологии позволят разработчикам сосредоточиться на творческой составляющей, а не технической реализации. Это даст им возможность быстрее воплощать идеи в реальность и повысит вовлеченность пользователей.



Автоматическая настройка аватара уже доступна в альфа-версии для тестирования, а генератор текстур в открытой бета-версии в среде разработки Roblox Studio. Разработчики могут опробовать эти инструменты уже сейчас.



Таким образом, Roblox активно инвестирует в технологии искусственного интеллекта, чтобы максимально упростить жизнь разработчикам контента и ускорить вывод новых идей на рынок. К тому же это позволит платформе развиваться еще быстрее и удерживать лидирующие позиции.