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Nivan
Тест Geekbench показал, что Qualcomm преувеличила возможности Snapdragon X Elite
Snapdragon X Elite всего на 16 процентов быстрее, чем M3 в многоядерной производительности, и это при том, что у него больше ядер.

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Qualcomm представила свой новый флагманский процессор Snapdragon X Elite для мобильных устройств. По заявлениям производителя, этот чипсет на 21% быстрее по многопоточной производительности, чем недавно анонсированный Apple M3.

Однако последние тесты показывают, что реальный прирост скорости Snapdragon X Elite по сравнению с M3 составляет около 16%, сообщается на сайте Geekbench. Но это все равно впечатляющий результат, учитывая конфигурацию ядер обеих систем на кристалле. Тесты проводились на прототипе ноутбука Samsung Galaxy Book 4 Edge, оснащенного SoC Snapdragon X Elite. Согласно утечкам, этот ноутбук получит 14-дюймовый дисплей и достаточно высокую цену из-за использования флагманского чипсета Qualcomm.

В бенчмарке Geekbench 6 Snapdragon X Elite набрал на 16% больше баллов в многопоточном тесте по сравнению с M3, установленным в 15-дюймовом MacBook Air. При этом в однопоточном тесте с небольшим отрывом лидирует Apple Silicon.

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Хотя заявленный Qualcomm прирост производительности был чуть выше, чем показали тесты, результаты Snapdragon X Elite впечатляют. Ведь было задействовано 12 вычислительных ядер, в то время как у Apple Silicon их всего 8 (4 производительных и 4 энергоэффективных).

Более честным было бы сравнение с M3 Pro, который, скорее всего, опередит Snapdragon X Elite в многопоточных задачах. Стоит отметить, что 15-дюймовый MacBook Air с M3 не имеет активной системы охлаждения, что дает преимущество Galaxy Book 4 Edge с возможностью разогнать чипсет Qualcomm.

Однако бенчмарк Geekbench 6 не показывает долгосрочную производительность, поскольку его тесты длятся всего несколько секунд. А без активного охлаждения температура M3 в MacBook Air может доходить до 114 градусов Цельсия. Поэтому у Snapdragon X Elite есть потенциал для лучшей тепловой динамики в ноутбуках с активным охлаждением.

В целом, несмотря на некоторое преувеличение заявленных показателей, Snapdragon X Elite опережает Apple M3 по многопоточной производительности. Это обещает интересную конкуренцию на рынке мобильных чипсетов в ближайшем будущем.

#qualcomm #чипы #geekbench #snapdragon x elite
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