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Компания ACER расширяет линейку графических процессоров Predator BiFrost, представив новую модель Radeon RX 7900 GRE Predator BiFrost OC. Этот GPU оснащен флагманским графическим ядром Navi 31 и является на данный момент самой производительной видеокартой в серии Predator Bifrost.
Новинка построена на базе передовой архитектуры RDNA 3 и имеет 5120 потоковых процессоров. Также на борту размещено 320 текстурных блоков, 160 блоков рендеринга и 80 ядер для трассировки лучей. Процессор изготовлен по чиплетной технологии и оснащен 6 кластерами MCD, из которых активированы 4. Это позволило реализовать 64Мб кэш-памяти Infinity Cache и 16Гб видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной частотой 18 Гбит/с. Пропускная способность памяти составляет 576 Гб/с.
Отличительной особенностью этой модификации является разгон процессора "из коробки". Частота составляет 2050 МГц с возможностью увеличения до 2395 МГц в режиме Boost. Это на 150 МГц выше базовых частот для GPU Radeon RX 7900. Для эффективного охлаждения используется 2,5-слотовое решение с тремя вентиляторами, выполненное в концепции ACER Frostblade 3.0. Система полностью черного цвета, элементы подсветки размещены по бокам. Также присутствует дополнительная задняя панель.
Информации о стоимости пока нет. Видеокарта доступна в составе игровых ПК ACER Predator. Если GPU появится в розничной продаже как отдельное устройство, можно ожидать цену около 549 долларов - столько стоит референсная модель Radeon RX 7900 от AMD.
ACER Radeon RX 7900 GRE Predator BiFrost OC - это флагманский вариант GPU на базе архитектуры RDNA 3 с разгоном "из коробки", высокой производительностью и качественной системой охлаждения. Новинка станет привлекательным выбором для геймеров, желающих собрать максимально производительный игровой ПК.