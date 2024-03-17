Представлен высокопроизводительный графический процессор Radeon RX 7900 GRE Predator BiFrost OC с разгоном "из коробки" 150 МГц.

Компания ACER расширяет линейку графических процессоров Predator BiFrost, представив новую модель Radeon RX 7900 GRE Predator BiFrost OC. Этот GPU оснащен флагманским графическим ядром Navi 31 и является на данный момент самой производительной видеокартой в серии Predator Bifrost.

Новинка построена на базе передовой архитектуры RDNA 3 и имеет 5120 потоковых процессоров. Также на борту размещено 320 текстурных блоков, 160 блоков рендеринга и 80 ядер для трассировки лучей. Процессор изготовлен по чиплетной технологии и оснащен 6 кластерами MCD, из которых активированы 4. Это позволило реализовать 64Мб кэш-памяти Infinity Cache и 16Гб видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной частотой 18 Гбит/с. Пропускная способность памяти составляет 576 Гб/с.

Отличительной особенностью этой модификации является разгон процессора "из коробки". Частота составляет 2050 МГц с возможностью увеличения до 2395 МГц в режиме Boost. Это на 150 МГц выше базовых частот для GPU Radeon RX 7900. Для эффективного охлаждения используется 2,5-слотовое решение с тремя вентиляторами, выполненное в концепции ACER Frostblade 3.0. Система полностью черного цвета, элементы подсветки размещены по бокам. Также присутствует дополнительная задняя панель.



Информации о стоимости пока нет. Видеокарта доступна в составе игровых ПК ACER Predator. Если GPU появится в розничной продаже как отдельное устройство, можно ожидать цену около 549 долларов - столько стоит референсная модель Radeon RX 7900 от AMD.



ACER Radeon RX 7900 GRE Predator BiFrost OC - это флагманский вариант GPU на базе архитектуры RDNA 3 с разгоном "из коробки", высокой производительностью и качественной системой охлаждения. Новинка станет привлекательным выбором для геймеров, желающих собрать максимально производительный игровой ПК.